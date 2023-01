Schuurs prijkt op voorpagina Tuttosport en kan nu al toptransfer maken

Dinsdag, 10 januari 2023 om 07:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:32

Perr Schuurs heeft een half jaar na zijn transfer van Ajax naar Torino de mogelijkheid om een vervolgstap te maken. Tuttosport plaatst de Nederlander dinsdag op de voorpagina met het nieuws dat Internazionale geïnteresseerd is. Schuurs wordt bij i Nerazzurri gezien als opvolger van Milan Skriniar. Laatstgenoemde loopt deze zomer uit zijn contract en gesprekken over een nieuwe verbintenis hebben tot dusver niets opgeleverd.

Inter sloeg afgelopen zomer een bod van zeventig miljoen euro van Paris Saint-Germain op Skriniar af, in de hoop dat de Slowaak zijn contract zou verlengen. Nu dat nog niet is gebeurd worden de geluiden over een vertrek sterker. Vanaf 1 januari mag de mandekker met andere clubs in gesprek. De kans dat geïnteresseerde partijen zich zullen melden voor de 27-jarige verdediger, is groot. Skriniar is al jaren een vaste kracht achterin bij Inter en is vrijwel altijd basisspeler onder trainer Simone Inzaghi.

Inter heeft daarop besloten de zoektocht naar een vervanger te starten en is uitgekomen bij Schuurs, meldt Tuttosport. De Limburger speelde zich vrijwel direct na zijn zomerse overstap in de basis en maakt bij vlagen grote indruk. Hij stond met een sterk optreden onder meer aan de basis van de 2-1 zege op AC Milan eind oktober. Het heeft er onder meer toe geleid dat de oude bijnaam 'de nieuwe Matthijs de Ligt' weer is opgedoken. De Limburger werd een aantal jaren terug al vaak vergeleken met De Ligt, die vrijwel even lang is en een vergelijkbare speelstijl hanteert.

Ondanks zijn jonge leeftijd - Schuurs is net 23 - wordt hij geroemd om zijn persoonlijkheid. De mandekker wordt gezien als een speler met potentie, die bovendien ervaring heeft in de Champions League en de Europa League. "Hij is de leider in de achterhoede van Torino", klinkt het lovend. De prijs/kwaliteitverhouding zou dusdanig aantrekkelijk zijn dat Inter bereid is om door te pakken. Het is niet bekend of de transfer in de winter of de zomer zijn beslag moet krijgen. Mogelijk wacht de nummer vier van de Serie A eerst de onderhandelingen met Skriniar af. Gesproken wordt over een bedrag van 25 miljoen euro.

Schuurs werd afgelopen zomer voor zo'n negen miljoen euro overgenomen van Ajax, waar hij onder meer Jurriën Timber voor zich moest dulden en geen onbetwiste basisspeler was. De centrumverdediger tekende een contract medio 2026 met de optie op een extra seizoen. Sinds zijn komst naar de Serie A kwam Schuurs tot dertien wedstrijden in alle competities, waarin hij één keer wist te scoren en één assist afleverde. Transfermarkt schat zijn waarde een half jaar na zijn komst op twaalf miljoen euro. Eerder werd de jeugdinternational al voorzichtig in verband gebracht met Atlético Madrid.