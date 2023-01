Voetbalpraat raakt in verhitte discussie: ‘Jij bent wel héél erg anti-Schreuder!

Dinsdag, 10 januari 2023 om 07:23 • Laatste update: 07:29

Willem Vissers heeft het maandagavond in Voetbalpraat opgenomen voor de hevig bekritiseerde Alfred Schreuder. De trainer van Ajax slaagde er zondag op bezoek bij NEC opnieuw niet in om een Eredivisie-duel in winst om te zetten en wacht al vier wedstrijden op een zege. Volgens Vissers is het onterecht dat alle kritiek zich op Schreuder richt, terwijl de clubleiding van Ajax ook de nodige steken heeft laten vallen. Kenneth Perez en Leon ten Voorde, de andere tafelgasten in het praatprogramma, leggen de schuld wel bij de Barnevelder neer.

Vissers verbaast zich over het feit dat Schreuder bijna dagelijks 'trending topic' is op Twitter. "Het is alsof hij op dit moment de belangrijkste Nederlander is. Elke dag staat hij bovenaan", stelt de journalist van de Volkskrant. "Toen ik de opstelling tegen NEC zag, dacht ik: dat wordt nog lastig ook voor Ajax. De helft deed niet mee. Op de bank zaten jongens van zestien en zeventien waar je bij wijze van spreken nog nooit van gehoord hebt. En dan spelen ze NEC in de eerste helft helemaal weg. Het moet 0-4 zijn bij rust. Dan valt die 1-1 uit een lullige goal. Die mag niet vallen, maar dan moet hij (Schreuder, red.) er weer uit. Is het dan allemaal de schuld van Schreuder?"

Leon ten Voorde is van mening dat Schreuder het onheil over zichzelf afroept. "Vrijdag is er een persconferentie en dan gaat het over de nieuwe keeper (Rulli, red.). Schreuder krijgt de vraag of Pasveer af weet van zijn komst. Schreuder zegt van niet. Hij vindt het ook niet nodig, zegt hij. Dan hoor je het interview van Pasveer zondag en dan zie je dat hij op zijn tong moet bijten. Dat is toch ongekend? Dat je hele dagen met een spelersgroep werkt en je gaat niet met je eerste keeper zitten om te zeggen dat er een nieuwe keeper komt? Dat hoort bij peoplemanagement. Dat is veel belangrijker geworden dan vijftien jaar geleden. Dat is de helft van je vak."

Vissers noemt het 'logisch' dat een keeper van tien miljoen euro de nieuwe eerste doelman wordt en kijkt er niet raar van op dat Schreuder Pasveer niet heeft ingelicht. Kenneth Perez vindt op zijn beurt de roep om een ontslag van Schreuder nog wel meevallen. "Supporters reageren uit emotie. Als het slecht gaat, moet iemand verantwoordelijk zijn. Ik vind niet dat je kan stellen dat hij onheus bejegend wordt. Hij is verantwoordelijk voor de selectie. Hij heeft samen met zijn zaakwaarnemer een stem gehad in de aankopen. Geen enkele aankoop is een succes gebleken. En het voetbal is al lange tijd niet om aan te zien. Je kan niet zeggen dat hij het prima gedaan heeft. Toch?"

Vissers neemt het daarop nogmaals op voor Schreuder. "Hij heeft geen foto's van zijn piemel gestuurd. Dat heeft Overmars gedaan. Daardoor is het koppel Overmars/Ten Hag uit elkaar getrokken. Hij is trainer geworden zonder de kwaliteit van Overmars als technisch directeur. Hij heeft zijn zaakwaarnemer erbij betrokken omdat de club niet wist wat ze met al dat geld moesten. Dat is toch niet alleen zijn schuld?" Als grootste aderlating noemt Vissers het vertrek van Antony op de laatste dag van de transferwindow, waarop Ten Voorde stelt dat Ajax met Berghuis of Conceição als rechtsbuiten 'gewoon' kampioen was geworden. "Jij bent wel heel erg anti-Schreuder", bijt Vissers zijn collega-journalist vervolgens toe.