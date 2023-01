Marco van Basten waarschuwt Ten Hag: ‘Dat kan gevaarlijk gaan worden’

Maandag, 9 januari 2023 om 23:35 • Guy Habets

Marco van Basten vraagt zich af of Erik ten Hag er goed aan doet om Wout Weghorst naar Manchester United te halen. De voormalig topspits heeft geen hoge pet op van de aanvalsleider van Besiktas, die via zijn broodheer Burnley aan the Mancunians verhuurd zou moeten worden. Of dat gaat gebeuren, is volgens the Telegraph echter nog maar de vraag.

Van Basten wordt tijdens de uitzending van Rondo op Ziggo Sport gevraagd naar zijn mening over de interesse van Ten Hag en Man United in Weghorst. De gewezen topspits is glashelder. "Daar heb ik mijn twijfels bij", klinkt het. "Kijk eens naar Luuk de Jong. Dat is echt een spits die je door de lucht kan aanspelen en waar je daarna voor de tweede bal kan gaan. Wat dat betreft vind ik Weghorst niet zo sterk. Hij kan wel een kopdoelpunt maken, maar het is meer een jongen die in zijn enthousiasme dingen doet."

Als de suggestie dat er met de komst van Weghorst te veel Nederlanders op Old Trafford komen te spelen ter tafel komt, knikt Van Basten. "Daar zet ik inderdaad ook mijn vraagtekens bij. Ik denk dat dat wel gevaarlijk kan worden, als je te veel Nederlanders hebt en het niet goed gaat. Dat zag je toen ook bij Barcelona, toen die vijf Nederlanders hadden. Dan gaat het een keer tegen je werken. Ten Hag moet daar een beetje mee oppassen."

Maandagavond maakte The Telegraph bekend dat er nog veel moet gebeuren voordat Weghorst inderdaad de overstap kan maken. De speler, United én Burnley willen wel meewerken, maar Besiktas is niet van plan om zijn aanvalsleider zomaar te laten gaan. De Turken willen naar verluidt een derde van de huursom die the Clarets zouden krijgen vanuit Manchester voor Weghorst als 'compensatie'. Ten Hag en de zijnen hebben ondertussen nog steeds goede hoop dat de transfer doorgang kan vinden.