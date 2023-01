Sneijder bevindt zich in kamp van Zerrouki: ‘Ik had precies hetzelfde gedaan’

Maandag, 9 januari 2023 om 23:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:13

Wesley Sneijder geeft maandagavond in Veronica Offside ook zijn mening over de transfersoap rondom Ramiz Zerrouki. De vaste tafelgast denkt te weten waarom Feyenoord de middenvelder nog niet heeft opgehaald in de Grolsch Veste. Dat Zerrouki zich ziek heeft gemeld bij Twente vind Sneijder niet zo'n ramp, want hij had precies hetzelfde gedaan in een dergelijke situatie.

"Het financiële gedeelte is het probleem", opent Sneijder zijn verhaal. "Het schijnt ook dat het er mee te maken heeft dat er bij Feyenoord nog wat moet binnenkomen van delen van transfersommen van verkochte spelers. Maar daar kan Twente niet op wachten. Want als die een speler van dit kaliber verliezen, dan zullen ze er een terug moeten halen. Als daar dan geen geld voor is, dan is dat lastig. Want Twente wil ook gewoon Europees voetbal halen. Maar ergens zit het verschil", aldus de analist, die vervolgens het ziekmelden van Zerrouki aansnijdt.

"Ik heb heel lang gevoetbald en ik ben nog nooit een dag ziek geweest. En als je ziek bent, ga je je gewoon melden bij de club. Dat hoort er gewoon bij. Ik bedoel: je gaat gewoon naar de club en je meldt jezelf. Maar het is wel heel frappant dat het juist op dit moment is", uit Sneijder zijn verbazing. "Maar hij wil het gewoon afdwingen. Hij had van de week al een post op zijn social media (waaruit bleek dat Zerrouki heel graag naar Feyenoord wil, red.). Hij wil het afdwingen en geef die jongen eens ongelijk. Die kan naar Feyenoord en in De Kuip voetballen. En voor de titel gaan voetballen. Ik had precies hetzelfde gedaan", neemt de voormalig spelmaker de door Feyenoord begeerde middenvelder enigszins in bescherming.

Wim Kieft denkt dat Twente aan het einde van het seizoen ook wel circa acht miljoen krijgt voor Zerrouki. Sneijder is het echter niet eens met die lezing. "Er kan van alles gebeuren in een halfjaar. Als het moment er is, dan wil je als speler toch gaan? Die jongen wil gewoon, klaar. Ze gaan heus wel een dezer dagen tot een oplossing komen. Want wat heeft Twente aan een jongen die niet meer wil voetballen?" Volgens Voetbal International gaat het om een bod van bijna acht miljoen euro (inclusief bonussen en doorverkooppercentage) van Feyenoord. Twente is echter niet onder de indruk en weigert nog altijd om mee te werken, zo bevestigde de club zondagavond