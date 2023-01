Arsenal rekent af met ‘Nederlandse’ derdedivisionist en zorgt voor droomaffiche

Maandag, 9 januari 2023 om 22:48 • Guy Habets

Arsenal heeft de vierde ronde van de FA Cup bereikt. The Gunners hadden alle mogelijke moeite met Oxford United, actief op het derde niveau in Engeland, maar wonnen uiteindelijk wel: 0-3. Dankzij een goal van Mohamed Elneny en twee treffers van Eddie Nketiah verzekerde de formatie uit Noord-Londen zich van een confrontatie met Manchester City in de volgende fase van het Engelse bekertoernooi.

Dat Arsenal de wedstrijd tegen Oxford United heel serieus nam, bewees de opstelling van manager Mikel Arteta wel. Die liet ten opzichte van het met 0-0 gelijkgespeelde competitietreffen met Newcastle United vier spelers staan en had basisplaatsen in petto voor onder meer Bukayo Saka, Gabriel Martinelli en Rob Holding. Aan de zijde van de thuisploeg stond er met rechtsback Djavan Anderson een Nederlander aan de aftrap en zat er met Yanic Wildschut ook één op de bank. De vleugelaanvaller mocht in de 62e minuut invallen.

Oxford United, de nummer vijftien van de Engelse League One, maakte het eerder Manchester City al eens lastig in de EFL Cup. Toen zat Arteta als assistent van Pep Guardiola op de bank bij the Citizens en ook als hoofdtrainer van Arsenal kreeg hij te maken met de dadendrang van the U's. Zij zochten enthousiast de weg naar voren en via de sluwe Matt Taylor werd de bal zo nu en dan gevaarlijk vastgehouden in het strafschopgebied van Arsenal. Kansen kwamen er niet, maar de miljoenenploeg uit Londen zette er zelf weinig tegenover.

Pas na rust kregen the Gunners iets meer grip op de wedstrijd, al duurde het tot minuut 63 voor de openingstreffer viel. Vlak na de invalbeurt van Wildschut plantte Fábio Vieira een vrije trap op het voorhoofd van Mohamed Elneny, wiens kopbal niet te keren was voor Oxford-goalie Edward McGinty: 0-1. Nog geen tien minuten later besliste Eddie Nketiah de wedstrijd. Vieira bereidde voor de tweede keer een goal voor door de Engelse spits heerlijk weg te steken en die faalde oog in oog met de doelman niet.

En daar is ook meteen de beslissing! ??

Dat gaf Arsenal het vertrouwen en in de slotfase liepen de gasten uit Londen nog verder weg. Nketiah won ook zijn tweede één-op-één met keeper McGinty na een goede actie van Gabriel Martinelli (0-3) en daarna vonden de mannen van Arteta het welletjes. De wedstrijd werd rustig uitgespeeld en Oxford United, dat er alles aan deed om op het scorebord te komen maar daar niet in slaagde, verliet na negentig minuten met opgeheven hoofd het bekertoernooi. Voor Anderson kreeg de avond nog een fraai tintje, want hij werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd.