Koopmeiners scoort op magistrale wijze en heeft boodschap voor Liverpool

Maandag, 9 januari 2023 om 22:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:42

Teun Koopmeiners is maandagavond met een prachtig doelpunt belangrijk geweest voor Atalanta. De middenvelder tekende kort na rust voor de gelijkmaker, en zijn vijfde doelpunt van dit seizoen, in de uitwedstrijd tegen Bologna, waarna de club uit Bergamo het duel compleet omdraaide en alsnog wist te winnen: 1-2. Naast Koopmeiners waren er bij Atalanta basisplaatsen voor Marten de Roon en Hans Hateboer. Bij Bologna zat Jerdy Schouten zeventig minuten op de bank voordat hij mocht invallen.

Atalanta moest vanwege een slechte start eerst nog dus een achterstand goedmaken. Riccardo Orsolini had zijn vizier op scherp staan en legde de bal van buiten de zestien in de linkerbenedenhoek: 1-0. Atalanta had moeite om de slechte beginfase achter zich te laten en Bologna loerde rustig op de tweede treffer. Ondanks de bedrijvigheid van beide ploegen vielen er voor rust geen doelpunten meer te noteren. Wel was er een gele kaart voor De Roon vanwege een harde tackle na bijna een halfuur spelen. Kort na de hervatting stond Koopmeiners op op het moment dat Atalanta dat hard nodig had.

De middenvelder legde vanaf circa 25 meter aan en liet doelman Lukasz Skorupski volstrekt kansloos met een streep in de rechterhoek: 1-1. Het was het begin van een veel betere fase van Atalanta in Bologna. Nog geen tien minuten na de prachtige gelijkmaker kwamen de bezoekers zelfs op voorsprong. Een slimme steekbal van de sterk ingevallen Jérémie Boga werd opgepikt door Rasmus Höjlund, die de aanstormende keeper van Bologna verschalkte met een slim lobje: 1-2. De thuisspelende club bracht Schouten nog binnen de lijnen in de slotfase, maar een nederlaag kon niet meer worden afgewend.

Koopmeiners ging voorafgaand aan het uitduel met Bologna kort in op de vermeende interesse van Liverpool. "Ik heb de verhalen over Liverpool gelezen en ben op de hoogte van de geruchten. Dat is heel mooi allemaal, maar mijn focus ligt voor honderd procent op Atalanta. Ik ben heel erg gelukkig hier", zo klonk het in de Italiaanse media. Volgens La Gazzetta dello Sport mag Koopmeiners, die tot medio 2025 vastligt, voor veertig miljoen euro vertrekken bij Atalanta. Volgens transferexpert Fabrizio Romano heeft Liverpool nog geen bod neergelegd en is de Oranje-international ook nog niet benaderd vanuit Engeland.

