AZ presenteert international en bombardeert hem meteen tot eerste keeper

Maandag, 9 januari 2023 om 22:06 • Guy Habets

Mathew Ryan is officieel speler van AZ. De Australiër, die eind 2022 onder de lat stond bij de Socceroos tijdens het WK in Qatar, komt over van FC Kopenhagen en heeft voor anderhalf jaar getekend in het AFAS Stadion. De komst van een nieuwe doelman was nodig na de blessure voor Sem Westerveld en het vertrek van Peter Vindahl.

Op de clubsite spreekt Ryan hoge verwachtingen van zijn periode in Alkmaar uit. "Je hoeft maar één keer naar de club en zijn geschiedenis te kijken om te zien dat het een goede en ambitieuze club is. Er is een hoop om voor te spelen en ik droom ervan om samen met het team het hoogste van het hoogste te behalen." Technisch directeur Max Huiberts geeft daarnaast aan dat Ryan de eerste keeper zal worden. "We zochten iemand die er direct staat als hij fit is. Dat is hij."

?? ??????????????, ????????????!



?? Doelman Mathew Ryan komt over van FC Kopenhagen en tekent tot juni 2024 bij AZ! #AZ #MR1 #WelcomeMaty — AZ (@AZAlkmaar) January 9, 2023

De 79-voudig international van Australië deed de afgelopen jaren de nodige ervaring op. Hij maakte in 2015 de overstap naar Europa met een transfer van Central Coast naar Club Brugge en verdedigde vervolgens het doel van onder meer Brighton & Hove Albion, KRC Genk en Valencia. Ook heeft de Aussie drie duels voor Arsenal achter zijn naam staan. Op het WK in Qatar strandde Ryan als aanvoerder van Australië in de achtste finales tegen de latere wereldkampioen Argentinië (2-1).

De ervaren doelman was niet de eerste keus van AZ, dat ook geïnteresseerd was in Tomás Vaclík en Sean Johnson. Vaclík kwam vanwege schouderproblemen echter niet door de medische keuring, terwijl de Amerikaanse sluitpost Johnson het aanbod van AZ naast zich neerlegde. Vanwege de keepersproblemen zaten Rome Jayden Owusu Oduro (18) en Daniel Deen (19) zaterdagavond in het Eredivisie-duel met Vitesse (1-1) op de reservebank.