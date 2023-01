Van der Vaart verhuist naar Roemenië: ‘Bizar, dit heb ik nog nooit gezien’

Maandag, 9 januari 2023 om 20:46 • Guy Habets

Rafael van der Vaart gaat in de zomer van 2023 in Roemenië wonen. Estavana Polman, de vriendin van Van der Vaart, handbalt daar bij Rapid Boekarest en dus volgt de voetbalanalist haar stappen. Onlangs ging de voormalig aanvallende middenvelder al eens kijken bij een handbalwedstrijd van Polman en daar kon de Roemeense pers hem wat vragen stellen.

DigiSport kreeg Van der Vaart na de handbalwedstrijd te spreken en vroeg hem wanneer hij naar Roemenië zou verhuizen. "Vanaf juni of juli kom ik naar Boekarest", liet de voormalig speler van onder meer Ajax, Real Madrid en het Nederlands elftal weten. "Nu blijf ik nog een paar maanden in Denemarken, omdat ik een zoon heb die daar voetbalt (Damián speelt bij Esbjerg fB, red.). Ik heb al gezien dat Boekarest een hele mooie stad is."

De sportbeleving van de Roemenen spreekt Van der Vaart ook aan. De handbalwedstrijd van Rapid Boekarest werd door vijfduizend toeschouwers bekeken. "Dat is bizar", klinkt het uit de mond van de gewezen spelmaker. "Ik heb al aardig wat handbalwedstrijden mogen zien en ben over de hele wereld geweest, maar zoiets heb ik nog nooit gezien. Dat vond ik heel erg leuk, want het was natuurlijk ook een belangrijke wedstrijd voor het team van Estavana. Ik weet meer van voetbal, maar dit was ook leuk om te zien."

Rapid Boekarest heeft ook een voetbaltak en daar is een oude bekende van Van der Vaart trainer. "Ik heb ooit tegen Adrian Mutu gespeeld en hoop dat hij me een keer uitnodigt om naar een wedstrijd te komen kijken. Daarnaast heb ik meer Roemeense kennissen, zoals Cristian Chivu en Bogdan Lobont." Naast Rapid spelen ook het voormalige Steaua Boekarest, dat nu FCSB heet, en Dinamo Boekarest in de Roemeense hoofdstad. De competitie wordt echter aangevoerd door Farul Constanta.