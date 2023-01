Perez legt uit waarom Feyenoord niet gelijk stap omhoog is voor Zerrouki

Maandag, 9 januari 2023 om 20:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:27

Kenneth Perez vraagt zich af of Ramiz Zerrouki er goed aan doet om FC Twente in deze transferperiode in te ruilen voor Feyenoord. Volgens de analist van ESPN is de stap van de Tukkers naar de club uit Rotterdam niet bijster groot. Perez wijst in dat kader op het goede seizoen dat Twente doormaakt en de knappe vierde plaats in de Eredivisie, op slechts vier punten van koploper Feyenoord.

"Waarom zou hij ook?", zet Perez in Voetbalpraat vraagtekens bij de mogelijke stap van Zerrouki naar Feyenoord. "Dit is niet zo'n ongelooflijke stap dat hij alles in het werk moet stellen om op die manier weg te gaan. Ze (FC Twente, red.) staan er heel goed voor en hij kan in dit halfjaar nog meer kansen voor hemzelf creëren qua clubs. Ik snap wel dat je naar Feyenoord wil, dat snap ik wel. Dat is natuurlijk een mooie club en al die dingen."

Presentator Vincent Schildkamp werpt op dat Feyenoord wordt verweten dat het Zerrouki aan het gekmaken is, terwijl Twente geen duidelijke transfersom communiceert. Perez snapt wel waarom de subtopper dat niet doet. "Dat is toch ook niet altijd gebruikelijk. Dat je zegt: 'voor 7,5 miljoen euro heb je hem'. Voor hetzelfde geld belt een Engelse club en is de vraagprijs niet 7,5 miljoen. Ik snap wel dat je niet een harde vraagprijs neerzet. Stel dat Zerrouki 7,5 of 8 miljoen kost, een beetje wat Feyenoord voor Quinten Timber heeft neergelegd, en je biedt vier miljoen. Dan zou ik als Twente ook zeggen: 'doe maar niet dan'", zet Perez zijn mening kracht bij.

Volgens Voetbal International gaat het om een bod van bijna acht miljoen euro (inclusief bonussen en doorverkooppercentage) van Feyenoord. Twente is echter niet onder de indruk en weigert nog altijd om mee te werken, zo bevestigde de club zondagavond. Feyenoord probeert al sinds de zomer om Zerrouki over te nemen van Twente, dat geen interesse heeft om mee te werken.

Technisch directeur Jan Streuer van de Tukkers besloot zaterdag om de stekker uit de deal te trekken. De Algerijns international maakt het seizoen af in Enschede, zo luidde de boodschap. Twente beschouwt Feyenoord als een directe concurrent en doet liever zaken met het buitenland. Zerrouki kampt overigens met griep en mist hoogstwaarschijnlijk het duel met Telstar van dinsdagavond in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker.