Noni Madueke kan PSV verruilen voor de absolute top in Engeland

Maandag, 9 januari 2023 om 20:16 • Guy Habets • Laatste update: 20:28

Chelsea onderzoekt de mogelijkheden om Noni Madueke los te weken bij PSV. Dat meldt de Britse kwaliteitskrant The Times. Graham Potter wil extra aanvallende opties en de komst van de vleugelspeler zou gezien worden als een steuntje in de rug van de manager, die onder druk staat op Stamford Bridge.

Chelsea maakt immers een zeer teleurstellend seizoen door. The Blues staan tiende in de Premier League en liggen al uit de FA Cup en de Carabao Cup, waardoor er nog maar weinig is om voor te spelen. De club zit wel nog in de Champions League en dat maakt dat het clubbestuur heil ziet in de winterse transferplannen van Potter. Hij wil graag aanvallers toevoegen aan zijn selectie, heeft João Félix al zo goed als binnen en zou Marcus Thuram van Borussia Mönchengladbach op het oog hebben. Madueke is echter ook in beeld.

The Times schrijft dat Chelsea momenteel overweegt of het een bod uit gaat brengen op de twintigjarige vleugelaanvaller van PSV, die in Londen geboren is en de jeugdopleiding van Crystal Palace en Tottenham Hotspur doorliep. Het is niet duidelijk wat Madueke zou moeten kosten. Transfermarkt schat de waarde van de Engelsman, die nog tot medio 2025 vastligt in het Philips Stadion, op vijftien miljoen euro.

In de zomer van 2022 hadden diverse clubs uit de Premier League ook al interesse in Madueke. Toen had de vleugelaanvaller er twee succesvolle seizoenen bij PSV opzitten, waarin hij in 42 competitiewedstrijden in actie kwam en tien doelpunten maakte. Het kwam echter niet van een transfer en in deze jaargang is de Engelsman, mede door blessureleed, veel minder bepalend in het Eindhovense elftal. Trainer Ruud van Nistelrooij kon Madueke pas in vier competitiewedstrijden gebruiken en scoren lukte hem daarin eenmaal.