Leonid Slutsky zet in op terugkeer in de Eredivisie en hoopt op Hans Kraay

Maandag, 9 januari 2023 om 19:55 • Guy Habets • Laatste update: 20:19

Leonid Slutsky hoopt ooit weer trainer te kunnen zijn in de Eredivisie. De Russische oefenmeester, die sinds november 2022 clubloos is, heeft bij ESPN aangegeven dat hij zijn periode in Nederland als zeer waardevol ziet. Tussen juli 2018 en november 2019 was Slutsky trainer van Vitesse en stond hij in 62 wedstrijden als eindverantwoordelijke langs de lijn.

De afgelopen jaren zwaaide Slutsky de scepter bij Rubin Kazan, maar dat dienstverband eindigde enkele maanden geleden. Sindsdien zoekt de Russische coach een nieuwe baan en een terugkeer in Nederland zou hij zeker zien zitten. "Ik heb daar een geweldige tijd gehad", vertelt hij aan ESPN. "Ik voelde me op mijn gemak in Arnhem en in Nederland. De resultaten waren wel oké en ik houd van de Eredivisie. Als het Nederlands elftal speelt of een Nederlandse club in Europa actief is, hoop ik ook altijd dat ze winnen."

??????? Leonid Slutskiy wil graag weer aan de slag in Nederland.



Misschien kan zijn 'nieuwe zaakwaarnemer' Hans Kraay jr. daarbij helpen ?? — ESPN NL (@ESPNnl) January 9, 2023

Sinds de oorlog is het voor Slutsky, die wel nog een EU-visum heeft en daardoor vrij mag reizen, moeilijker om het voetbal in de Eredivisie te zien. "Ik volg het voor zover het kan, want ik kan de wedstrijden tegenwoordig niet meer ontvangen in Rusland. Maar ik probeer zeker op de hoogte te blijven. Ik ben er klaar voor om terug te keren, altijd. Ik mis het land, de tradities en de mensen. De tijd die ik daar had is geweldig en zal me voor altijd bijblijven."

Iemand die de Rus kan helpen om weer in Nederland te gaan trainen, is Hans Kraay junior. De verslaggever van ESPN bouwde een vriendschap op met Slutsky en vroeg de oefenmeester in een speciale video om weer terug te keren naar Nederland. Daar reageerde hij enthousiast op. "Wat een mooie speech! Hij mag mijn zaakwaarnemer worden, dan kan hij me bij alle Nederlandse clubs aanbieden. Al is zijn nadeel natuurlijk dat hij niet zo goed Engels spreekt, haha!"