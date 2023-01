Haller dankt lotgenoten Boëtius en Baumgartl voor gesprekken in crisistijd

Maandag, 9 januari 2023 om 19:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:56

Sébastien Haller heeft ondanks de teelbalkanker en de bijbehorende behandelingen nooit getwijfeld aan zijn terugkeer als profvoetballer. De 28-jarige keerde vorige week terug op het trainingsveld en wil niets liever dan zo snel mogelijk zijn rentree maken in de hoofdmacht. Haller blikt op de website van BVB terug op enkele zeer zware maanden buiten het veld, maar er is ondanks alles ook veel optimisme bij de vijftienvoudig international van Ivoorkust.

"Voor mij persoonlijkheid was terugkeren altijd slechts een kwestie van tijd. Daarom ben ik altijd blijven vechten", zegt de strijdvaardige Haller in het uitgebreide interview tijdens het trainingskamp in Marbella. De voormalig Ajacied sprak in de voorbije maanden ook met Timo Baumgartl, Marco Richter en Jean-Paul Boëtius, die ook te maken kregen met deze vorm van kanker. "We hebben veel gesproken over de therapie, de operatie en de mentale gezondheid. Dat vond ik heel erg belangrijk. Zij horen ook bij het genezingsproces."

Haller wil dolgraag weer voor Dortmund uitkomen, al is een exacte datum nog niet bekend. "Op het veld staan is het beste gevoel dat je kan hebben", erkent de aanvaller in Duitse dienst. "Met deze ziekte weet je namelijk niet hoe je toekomst eruitziet. Ik kon mij alleen maar op de volgende dag richten. Ik heb hard gewerkt en kan voor mijn gevoel nu alles aan." Haller droomt over het spelen voor de Gelbe Wand, de fanatieke supportersgroepering van Dortmund. "Dat zit vanaf dag een in mijn hoofd. Dat is echt het ultieme doel." Vanwege de teelbalkanker maakte Haller nog geen speelminuten voor de nummer zes in de Bundesliga.

Aanvoerder Marco Reus is dolbij met de naderende rentree van Haller. "Ik krijg kippenvel als ik daarover nadenk", stelt de middenvelder op het persmoment van maandag. "Hij is in ieder geval heel goed bezig. Ik vond het geweldig om hem weer op het trainingsveld bezig te zien." Reus verwacht dat Haller het nodige kan toevoegen aan het aanvalsspel van Dortmund. "Op de lange termijn kan hij iets brengen dat er nu nog niet is. We moeten echter geduldig blijven en hem eerst ritme laten opdoen." Dortmund speelt dinsdag een vriendschappelijk duel met Fortuna Düsseldorf. De Bundesliga wordt op 22 januari hervat tegen FC Augsburg.