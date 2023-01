‘Interesse in Beukema wordt concreet; zaakwaarnemer gesignaleerd in Italië

Maandag, 9 januari 2023 om 18:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:04

Bologna is zeer geïnteresseerd in de diensten van Sam Beukema, zo meldt Gianluca Di Marzio. De zaakwaarnemer van de 24-jarige centrumverdediger bevindt zich volgens de transfermarktexpert al in Italië en zal maandagavond het Serie A-duel met Atalanta bijwonen. Beukema beschikt bij AZ nog over een contract tot medio 2026.

Doordat Beukema nog langdurig onder contract staat bij de Alkmaarders, wordt het voor Bologna niet eenvoudig om de verdediger bij AZ los te weken, zo schrijft Di Marzio. Beukema is onder trainer Pascal Jansen dit seizoen een onbetwiste basisspeler. In de Eredivisie miste hij zelfs nog geen minuut. AZ is dan ook niet happig om de mandekker tijdens de winterse transferwindow te verkopen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

AZ nam Beukema in de zomer van 2021 voor circa 900.000 duizend euro over van Go Ahead Eagles. Inmiddels staat de teller op 64 officiële duels, waarin hij goed was voor vier goals en een assist. Volgens Transfermarkt.com is de verdediger momenteel drie miljoen euro waard. Mocht Beukema deze winter naar Bologna vertrekken, dan komt hij met Denzo Kasius en Jerdy Schouten twee Nederlanders tegen.

Journalist Marco Conterio schreef vorige week dat ook Atalanta in de markt zou zijn voor Beukema, maar die interesse is nog niet heel concreet. De club uit Bergamo deed in 2021 al zaken met AZ in de persoon van Koopmeiners en plukt daar wekelijks de vruchten van. De Oranje-international is niet meer weg te denken uit het elftal van Gian Piero Gasperini. Welke bedragen AZ in gedachten heeft voor Beukema en Reijnders is niet bekend. Verwacht wordt dat zij het seizoen sowieso in Alkmaar afmaken.