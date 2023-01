Mondeling akkoord bereikt: João Félix stelt twee Premier League-clubs teleur

Maandag, 9 januari 2023 om 17:29 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:06

Chelsea is dicht bij de komst van João Félix, zo meldt The Athletic. Volgens de Britse sportwebsite hebben the Blues een mondelinge overeenkomst bereikt om de 23-jarige Portugees te huren van Atlético Madrid. De aanvaller heeft geen goede relatie met trainer Diego Simeone en wil daarom zo snel mogelijk vertrekken bij los Rojiblancos.

The Athletic benadrukt dat er van een deal nog geen sprake is, maar Chelsea betaalt naar verwachting circa elf miljoen euro om Félix tijdens de tweede seizoenshelft op huurbasis over te nemen van Atlético, dat eerder naar verluidt nog vasthield aan een vraagprijs van 21 miljoen euro. De Londenaren hebben geen koopoptie bedongen bij de huurtransfer. Manchester United en Arsenal waren ook in de markt voor de aanvaller. Félix geeft echter zijn voorkeur aan ‘het project’ van Chelsea. De Spanjaarden wensten nog geen definitief afscheid te nemen van Félix, voor wie Atlético drie jaar geleden ruim 130 miljoen euro betaalde aan Benfica.

Félix maakte zijn wens om te vertrekken al voor het WK kenbaar bij de Spaanse clubleiding. Ángel Gil Marín, de algemeen directeur van Atlético, gaf begin december nog aan dat hij hoopte dat de Portugees zou blijven. “Het binnenhalen van Félix was de grootste gok die de club ooit gemaakt heeft. Ik vind hem een wereldspeler, maar door zijn relatie met de trainer, zijn speeltijd, zijn motivatie... Het zou logisch zijn om naar een optie om te vertrekken te kijken als die zich voordoet. Ik zou het liever anders zien, maar hij wil weg.”

Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano zijn de onderhandeling tussen Atlético en Chelsea in een stroomversnelling geraakt na de 4-0 nederlaag van de ploeg van managar Graham Potter tegen Manchester City in de FA Cup en recente blessures van Raheem Sterling en Christian Pulisic. Chelsea, dat zich deze winter al versterkte met Benoît Badiashile (AS Monaco), David Datro Fofana (Molde FK) en Andrey Santon (Vasco da Gama), staat momenteel op een teleurstellende tiende plaats in de Premier League.