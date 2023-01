Gareth Bale (33) verrast en zet punt achter zijn carrière als voetballer

Maandag, 9 januari 2023 om 16:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:18

Gareth Bale zet per direct een punt achter zijn voetbalcarrière. Dat maakt de 33-jarige Welshman zelf bekend middels een statement op social media. Bale, was op het WK in Qatar nog actief namens Wales en stond sinds juli 2022 onder contract bij Los Angeles FC.

"Na zorgvuldige overwegingen kondig ik met onmiddellijke ingang mijn pensioen van clubvoetbal en interlandvoetbal aan", schrijft hij in het statement. "Ik voel me enorm bevoorrecht om mijn droom te hebben kunnen verwezenlijken om de sport te beoefenen waar ik van houd. Het heeft me echt enkele van de beste momenten uit mijn leven gegeven. De hoogtepunten die ik de afgelopen zeventien jaar heb meegemaakt zijn onmogelijk te evenaren, ongeacht wat de toekomst mij zal brengen."

"Van mijn eerste balcontact bij Southampton tot mijn laatste bij Los Angels FC en alles wat ertussen viel: ik kijk met enorme trots en dankbaarheid terug op de clubcarrière die ik heb gehad", vervolgt Bale. "Het spelen van 111 interlands en het dragen van de aanvoerdersband van mijn land zijn dromen die zijn uitgekomen. Het voelt onmogelijk om iedereen te bedanken die heeft bijgedragen aan mijn loopbaan. Ik voel dat ik bij veel mensen in het krijt sta, die me hebben geholpen om mijn leven te veranderen en een carrière vorm te geven waar ik nooit van had kunnen dromen toen ik als negenjarige begon."

Loopbaan

Op 17 april 2006 maakte Bale op zestienjarige leeftijd zijn debuut in het profvoetbal in het shirt van Southampton. Hiermee was hij de op een na jongste debutant ooit voor the Saints, achter Theo Walcott. Bale maakte zijn eerste competitiedoelpunt op 6 augustus 2006 tegen Derby County. In mei 2007 stapte hij voor circa vijftien miljoen euro over naar Tottenham Hotspur. In totaal speelde Bale 237 officiële duels voor de Noord-Londense ploeg, waarna hij in 2013 een zesjarig contract tekende bij Real Madrid.

Met een transfersom rond de honderd miljoen euro was dit tot dan toe de duurste transfer ooit. Bale maakte in het seizoen 2013/14 deel uit van het Real Madrid dat als eerste club in de geschiedenis voor de tiende keer de Champions League won. Daarbij scoorde hij tegen Atlético Madrid de 2-1 tijdens de verlenging van de met 4-1 gewonnen finale. In totaal kwam Bale tot 258 officiële wedstrijden in het shirt van de Koninklijke. Met Real won hij vijf keer de Champions League en werd hij driemaal landskampioen. In juni 2022 maakte Bale op sociale media doormiddel van een brief bekend dat hij na negen jaar afscheid nam van de club en transfervrij vertrok naar Los Angeles FC.

Wales

Bale speelde 111 interlands voor Wales en scoorde daarin 41 keer. Met Wales plaatste hij zich in 2015 voor het eerst in hun geschiedenis voor een EK. Op dit toernooi maakte hij op 11 juni 2016 het eerste Welshe doelpunt in de met 2-1 gewonnen groepswedstrijd tegen Slowakije. Bale werd op 22 maart 2018 topscorer aller tijden van de Welshe nationale ploeg. Hij scoorde die dag drie keer in een oefenwedstrijd in en tegen China (0-6). Daarmee kwam hij op 29 doelpunten voor Wales, één meer dan voormalig recordhouder Ian Rush. Afgelopen winter was hij met Wales nog actief op het WK in Qatar. In een poule met Engeland, de Verenigde Staten en Iran eindigde de ploeg van bondscoach Robert Page laatste. In 111 interlands kwam Bale tot 41 treffers.