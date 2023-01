Heerenveen moet aanvoerder Van Beek maanden missen na zware diagnose

Maandag, 9 januari 2023 om 17:14 • Paul Jeursen • Laatste update: 17:55

Sc Heerenveen kan de komende maanden geen beroep doen op aanvoerder Sven van Beek. In de uitwedstrijd met RKC Waalwijk (0-0) van afgelopen zaterdag liep hij een zware achillespeesblessure op. Naar alle waarschijnlijkheid staat de centrale verdediger enkele maanden aan de kant. Van Beek miste tot afgelopen zaterdag nog geen minuut voor Heerenveen in de Eredivisie.

Het is een hard gelag voor Van Beek, trainer Kees van Wonderen en Heerenveen. De mandekker moest zaterdagavond in Waalwijk in de slotfase naar de kant nadat hij zich had verstapt. Geholpen door twee verzorgers strompelde de 29-jarige Gouwenaar naar de kant. Eerder had Van Wonderen nog de hoop uitgesproken dat de blessure een kwestie van weken zou zijn.

?? Sven van Beek heeft in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk een blessure aan de achillespees opgelopen. Heel veel sterkte, Sven! © — sc Heerenveen (@scHeerenveen) January 9, 2023

Na onderzoek in het ziekenhuis blijkt echter dat Van Beek de komende maanden niet kan spelen. En dat is een aderlating voor de Friezen. De verdediger maakte namelijk in veertien van de zestien wedstrijden van Heerenveen de volledige negentig minuten vol en is zodoende een vaste keus voor Van Wonderen. Tegen RKC moest hij in de 88ste minuut het veld verlaten.

Van Beek maakte in de zomer van 2021 de overstap van Feyenoord naar Heerenveen. Tot nu toe speelde hij vijftig duels voor de Friezen, waarin hij één keer tot scoren kwam. Ook speelde hij op huurbasis voor Willem II. In Tilburg kwam hij tot veertien optredens. Heerenveen bezet momenteel de achtste plek in de Eredivisie en vergaarde 24 punten uit vijftien wedstrijden.