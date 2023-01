Besiktas reageert fel op gerucht rondom Weghorst: ‘Totaal niet waar’

Maandag, 9 januari 2023 om 16:06 • Jordi Tomasowa

Besiktas voelt zich middels een statement genoodzaakt om te reageren op een gerucht rondom Wout Weghorst. De spits is volgens verschillende media hard op weg naar Manchester United. Claims dat er een speciale Premier League-clausule in het huurcontract van Weghorst staat, worden door Besiktas echter de kop ingedrukt.

Weghorst leek zaterdag een voorschot te nemen op een vertrek bij Besiktas door de supporters tijdens het competitieduel met Kasimpasa (2-1) te bedanken. De Nederlander nam de 2-0 voor zijn rekening en kuste vervolgens het logo van Besiktas op zijn shirt. De aanvaller uit Borne maakte met zijn handen een gebaar van een hartje en leek zich te verontschuldigen. Ook was te zien dat hij 'Bye, bye!' riep.

Even daarvoor werd bekend dat Weghorst in de nadrukkelijke belangstelling staat van het United van Erik ten Hag. Besiktas ontkent nu echter dat de huurling een vertrekclausule in zijn contract zou hebben staan. ”De bewering dat er een vertrekclausule in het contract van onze speler staat, waarin staat dat zijn verbintenis kan worden ontbonden voor 2,5 miljoen euro bij een bod uit de Premier League, is totaal niet waar”, zo luidt het statement van Besiktas. “Het nieuws dat de speler in kwestie dinsdag de ploeg gaat verlaten, klopt helemaal niet. Het initiatief rond Weghorst ligt volledig bij Besiktas.”

Weghorst is nog altijd eigendom van Burnley, dat hem afgelopen zomer verhuurde aan Besiktas. In het shirt van Kara Kartallar was hij goed voor acht treffers in zestien officiële duels. United wil Weghorst naar verluidt in de tweede seizoenshelft huren van the Clarets, maar zal dan nog wel een ingewikkelde driehoeksdeal moeten sluiten met zowel Besiktas als Burnley.