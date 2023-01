Lukas Podolski gaat volledig door het lint op eigen liefdadigheidstoernooi

Lukas Podolski heeft zich misdragen tijdens een zaalvoetbaltoernooi om de Schauinsland Reisen Cup. Dat toernooi, gespeeld in de de Schwalbe Arena in het Duitse Gummersbach, werd nota bene door zijn eigen Lukas Podolski Foundation georganiseerd om geld op te halen voor sociaal achtergestelde kinderen en jongeren. De oud-spits kreeg tijdens een wedstrijd de rode kaart, ging vervolgens enorm tekeer tegen de scheidsrechter en gooide met water naar de leidsman.

Op het jaarlijkse Schauinsland Reisen Cup spelen zes teams tegen elkaar om geld in te zamelen. Podolski speelde mee namens het Poolse Górnik Zabrze, waar hij tegenwoordig onder contract staat. In de halve finale tegen Rot-Weiss Essen trok de oud-spits een aanvaller die zich in kansrijke positie bevond naar de grond. Eerst werd er nog lacherig gedaan over de overtreding, maar daarna kreeg hij een terechte rode kaart van de scheidsrechter. Dat deed Podolski in woede uitbarsten, waarna hij van dichtbij tegen de scheidsrechter begon te schreeuwen.

Lukas Podolski z czerwona kartka w turnieju charytatywnym ????? pic.twitter.com/5iomw3AiX6 — ETOTO ?? (@etotopl) January 8, 2023

Eenmaal aan de kant was de woede van Poldi nog niet bekoeld. Hij bleef verwensingen naar de leidsman roepen en gooide water uit een plastic flesje naar hem. Naar verluidt heeft Podolski later wel zijn excuses aangeboden voor het voorval. Aan de Schauinsland Reisen Cup deden dit jaar HSV, Karlsruher SC, Górnik Zabrze, Rot-Weiss Essen, 1. FC Kaan Marienborn en Blau-Weiss Lohne mee. Het is Duitslands meest succesvolle zaalvoetbaltoernooi en trekt al jaren volle zalen.

Op het toernooi werd uiteindelijk twee miljoen euro opgehaald voor de stichting van Podolski. Deze heeft als doel om kinderarmoede te bestrijden en Podolski is het uithangbord. Of er consequenties volgen naar aanleiding van het bizarre gedrag van de 130-voudig Duits international is nog niet duidelijk. Podolski werd in 2014 wereldkampioen met Duitsland en speelde onder andere voor FC Köln, Bayern München en Arsenal.