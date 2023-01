Stuntploeg Stevenage steekt op Twitter de draak met Philippe Coutinho

Maandag, 9 januari 2023 om 14:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:14

Stevenage zorgde zondagavond voor een daverende stunt in de FA Cup. De ploeg van manager Steve Evans, die actief is in de League Two, stond in de 88ste minuut nog met 1-0 achter tegen Aston Villa, maar zorgde vervolgens voor een wonder. Vooral voor Philippe Coutinho werd het een pijnlijke avond. Het Twitter-account van Stevenage stak halverwege de tweede helft de draak met de tegenvallende vleugelaanvaller van Aston Villa.

Er leek voor Villa geen vuiltje aan de lucht, nadat Morgan Sanson de thuisploeg na een half uur op voorsprong schoot tegen de vierdeklasser. In de slotfase ging het toch nog mis voor de ploeg van manager Unai Emery. Leander Dendoncker kreeg een rode kaart voor het neerhalen van Dean Campbell in het strafschopgebied. De penalty werd vervolgens benut door Jamie Reid, waarna de ploegen leken af te steven op een gelijkspel, en dus een replay.

WOULD YOU BELIEVE IT!? ??@StevenageFC have come from behind in the final few minutes. Surely they've won it? ??????#EmiratesFACup pic.twitter.com/bfa5QuIFWr — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 8, 2023

In de blessuretijd zette Stevenage het duel echter nog volledig op zijn kop via Campbell, die doelman Robin Olsen na een snel genomen hoekschop in de korte hoek wist te verrassen: 1-2. Villa moest op eigen veld een beschamende uitschakeling slikken, terwijl de enorme stunt na afloop begrijpelijkerwijs groots gevierd werd door de meegereisde fans van Stevenage. In de vierde ronde van de FA Cup wacht Boro een ontmoeting met Stoke City.

Het vertrouwen bij Stevenage was gedurende het duel bij een 1-0 achterstand nog steeds groot, zo blijkt uit een tweet over de wissel van Coutinho. De tegenvallende Braziliaan werd na 66 minuut gewisseld voor Emiliano Buendía, nadat hij geen potten kon breken. “Philippe Coutinho wordt naar de kant gehaald. De wissel duurde langer dan normaal omdat ze hem uit de broekzak van onze linksback Luther James-Wildin moesten halen", schreef Stevenage op Twitter.