Feyenoord is niet creatief genoeg, Ajax glijdt altijd uit en PSV moet wennen

Maandag, 9 januari 2023 om 15:00 • Laatste update: 15:56

De Eredivisie levert al sinds jaar en dag gespreksstof op in Nederland. Vooral de topclubs houden de gemoederen van miljoenen mensen vaak bezig. Voetbalzone houdt vanaf de eerste speelronde in 2023 de verrichtingen van Ajax, PSV en Feyenoord ook vanuit statistisch oogpunt in de gaten. Wat gaat er goed en wat moet er beter? In samenwerking met Opta is dit de vijftiende speelronde in cijfers.

De vijftiende speelronde in de Eredivisie was een bijzondere. Zo speelden Feyenoord, Ajax én PSV gelijk en liet ook achtervolger AZ na om in te lopen. FC Twente was de eerste ploeg die wel profiteerde van het puntenverlies van de topclubs en meldt zich dankzij een 2-0 overwinning op FC Emmen op plaats vier. De statistieken over speelronde vijftien laten dan ook zien dat de traditionele top drie het voornamelijk zelf hebben laten liggen, al heeft iedere club zijn eigen problemen gehad.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Feyenoord is niet creatief genoeg

Het probleem van de Rotterdammers lag bij het niet bij elkaar kunnen spelen van doelrijpe mogelijkheden. Voor de tweede keer dit seizoen kreeg Feyenoord geen enkele grote kans in een competitiewedstrijd. Tel daarbij op dat Feyenoord maar vier keer op doel schoot, het laagste aantal schoten op doel in een competitiewedstrijd dit seizoen, en het gelijkspel in Utrecht is plotseling niet meer dan logisch. De afwezigheid van steunpilaren als Gernot Trauner en Quinten Timber mag daarvoor als reden worden gebruikt. Arne Slot paste zijn elftal ten opzichte van de vorige competitiewedstrijd op vier plaatsen aan en dat zijn evenveel wijzigingen als de trainer uit Bergentheim in de laatste vijf duels voor de winterstop in totaal doorvoerde.

Het vaste slippertje van Ajax

De regerend landskampioen kwam in Nijmegen niet verder dan 1-1 bij N.E.C. en uit de statistieken van Opta blijkt dat er meerdere oorzaken zijn aan te wijzen. Zo is Ajax achterin allerminst zeker en voor de veertiende keer op rij in alle competities kregen de Amsterdammers dan ook een tegendoelpunt. Dat is de langste reeks zonder clean sheet voor Ajax sinds 1982. Daarnaast ontbrak het de formatie van trainer Alfred Schreuder aan goede afronding. Aan de hoeveelheid kansen of schoten lag het niet, want nota bene Edson Álvarez vuurde al vier schoten op doel af in het Goffertstadion. De Mexicaan schoot nooit eerder zo vaak op het doel van de tegenstander. Daarnaast scoorde Ajax wel voor de twintigste uitwedstrijd op rij.

De nieuwe voorhoede van PSV moet aan elkaar wennen

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen PSV en Sparta (0-0) ging het in Eindhoven vaak over Cody Gakpo. De naar Liverpool vertrokken aanvaller moest vervangen worden, maar de eerste test leverde geen voldoende op. De offensieve impulsen van PSV waren niet krachtig genoeg, getuige de Expected Goals-waarde van 1,02 die genoteerd werd. Dat was het laagste cijfer in een competitiewedstrijd in eigen huis sinds november 2021. Noni Madueke, die de creatieve hoofdrol nu eigenlijk op zou moeten pakken, zag maar één van zijn zeven dribbels lukken en dat levert het laagste ‘slagingspercentage’ tot dusver op voor de Engelsman. Het maakt duidelijk dat de afstemming voorin bij de ploeg van Ruud van Nistelrooij nog niet optimaal is.

Opmerkelijk: de misère bij Cambuur

Het dreigt een zwaar seizoen te gaan worden voor Cambuur. De club uit Leeuwarden verloor zondagmiddag met 0-3 van mede-degradatiekandidaat FC Volendam en dat was de vierde keer op rij dat er in eigen huis verloren én niet gescoord werd. Dat is de langste doelpuntendroogte ooit voor Cambuur. Het spel van Sylvester van der Water was tekenend voor de droevige middag voor de Friezen, want de vleugelaanvaller leed maar liefst 38 keer balverlies. Van der Water vestigde daarmee een negatief persoonlijk record én het negatieve record in de 21e eeuw voor Cambuur. Een negatief record dreigt ook voor sc Heerenveen, dat voor de vijfde keer dit seizoen op 0-0 eindigde. Het hoogste aantal voor de Friezen sinds het seizoen 2001/02: toen werd het zes keer 0-0.