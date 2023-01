Absentie Antony in competitieduel verklaard: Braziliaan crashte peperdure BMW

Maandag, 9 januari 2023 om 14:30 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:18

Antony miste het competitieduel van Manchester United tegen Bournemouth (3-0 winst) op 3 januari vanwege een eenzijdig verkeersongeval waarbij hij zijn auto total loss reed. Niet vanwege een 'lichte blessure', zoals trainer Erik ten Hag eerder meldde. Op oudjaarsdag, na het met 0-1 gewonnen Premier League-duel bij Wolverhampton Wanderers, crashte de Braziliaan zijn peperdure BMW X6 op een snelweg nabij zijn huis. Antony hield geen verwondingen over aan het ongeval, maar was naar eigen zeggen een ‘paar dagen in shock’.

Ten Hag liet voorafgaand aan het duel met Bournemouth weten dat Antony vanwege fysieke redenen, een 'lichte blessure’, niet speelde. Nu blijkt dus dat de Braziliaan betrokken was bij een eenzijdig ongeval. De vleugelspeler reed na de wedstrijd tegen Wolves op de snelweg M56, vlakbij zijn huis in Hale, waar wegwerkzaamheden plaatsvonden. Naar verluidt was het nat en maakte Antony een inschattingsfout waarbij hij zijn auto ruïneerde. De politie ter plaatse nam een blaastest en daar slaagde Antony voor.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De auto, ter waarde van meer dan een ton, werd total loss verklaard. Er waren geen andere personen bij het ongeval betrokken. De Braziliaan liep ook geen verwondingen op, maar raakte zwaar aangeslagen. Ten Hag liet hem zodoende buiten de selectie voor het duel met Bournemouth. Drie dagen later begon hij in de basis in het gewonnen FA Cup-duel met Everton (3-1), waarin hij de openingstreffer voor zijn rekening nam.

Antony reageerde vandaag pas op het ongeval. Tegen Manchester Evening News liet hij weten ‘opgelucht’ te zijn. “De afgelopen dagen was ik in shock, maar verder geef ik liever geen commentaar op wat er is gebeurd. Het was een hele moeilijke en persoonlijke kwestie. Ik ben God erg dankbaar dat ik dit nu achter mij heb gelaten. Ik ben mijn club, mijn medespelers en manager erg dankbaar dat ze mijn hebben gesteund. Het is nu verleden tijd.”