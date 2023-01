Portugal breekt definitief met traditie en stelt Martínez aan als bondscoach

Maandag, 9 januari 2023 om 13:43 • Wessel Antes • Laatste update: 14:10

Roberto Martínez is definitief de nieuwe bondscoach van Portugal, zo maakt de Portugese bond maandag bekend. De 49-jarige Spanjaard volgt Fernando Santos op als keuzeheer van a Seleção das Quinas. De voormalig bondscoach van België gaat direct aan de slag en heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2026.

Na het WK-debacle met België besloot Martínez direct om te stoppen als bondscoach van de Belgen. Bij Portugal werd Santos de laan uit gestuurd, waarna de naam van AS Roma-trainer José Mourinho werd gelinkt aan zijn thuisland. Mourinho besloot echter om bij Roma te blijven, waardoor de Portugese bond doorschakelde naar Martínez. In een poule met Bosnië-Herzegovina, IJsland, Liechtenstein, Luxemburg en Slowakije moet hij zijn nieuwe elftal naar het EK loodsen.

Um novo ????´?????? ao serviço de Portugal ????: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! ?? #VesteABandeira A new ???????????? at ???? service: welcome, Coach Roberto Martínez! ?? #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9 — Portugal (@selecaoportugal) January 9, 2023

Martínez was tussen 2016 en het afgelopen WK de bondscoach van België. De Spanjaard wist zich met onze zuiderburen te kwalificeren voor de WK's van 2018 en 2022 en het EK van 2020. Het lukte hem echter niet om met de zogeheten Gouden Generatie tot grote successen te komen. In Rusland werden de Rode Duivels derde, tijdens het EK bleek latere kampioen Italië te sterk. Afgelopen WK wist België niet eens door de groepsfase te komen en eindigde het als derde in de poule achter Marokko en Kroatië.

Met Martínez als kersverse bondscoach breekt Portugal met een traditie. Voor zijn aanstelling werd het land uitsluitend gecoacht door Portugese of Braziliaanse bondscoaches. Martínez gaf na zijn ontslag bij de Belgische bond te kennen eerst een moment van bezinning te willen. "Waarschijnlijk wil ik eerst wat rusten bij mijn familie als mijn contract bij de Belgische voetbalbond is afgelopen. Maar in principe zijn er vanaf januari gesprekken mogelijk.” Inmiddels heeft hij zijn nieuwe klus alweer te pakken.