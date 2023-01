Ramiz Zerrouki meldt zich ziek en is twijfelgeval voor bekerduel van FC Twente

Maandag, 9 januari 2023 om 13:37 • Jordi Tomasowa

Ron Jans kan dinsdag in de TOTO KNVB Beker mogelijk geen beroep doen op Ramiz Zerrouki. De 24-jarige middenvelder kampt met griep en mist daardoor hoogstwaarschijnlijk het duel met Telstar. Jans benadrukt tegenover RTV Oost dat Zerrouki echt de griep heeft en niet vanwege een transfersoap rond zijn persoon ontbreekt.

Feyenoord aast nog altijd op de komst van Zerrouki. De Rotterdammers brachten zondag een nieuw bod uit op de Algerijns international, die zelf zijn zinnen heeft gezet op een transfer. De middenvelder was maandagochtend te ziek om te trainen. Volgens zijn trainer Ron Jans heeft Zerrouki echter echt de griep, waardoor hij de bekerwedstrijd tegen Telstar van dinsdagavond hoogstwaarschijnlijk aan zich voorbij moet laten gaan.

Een nieuw middenveld bij #fctwente morgen. Sadilek heeft een behandeling voor zijn oorsuizen. En geen toeval. Zerrouki was ziek en ontbrak vandaag. Hij heeft echt de griep, meldt Jans. En nog twee spelers zijn ziek. — Tijmen van Wissing (@vanwissing) January 9, 2023

Volgens Voetbal International heeft Feyenoord zondag een verbeterd bod van bijna acht miljoen euro (inclusief bonussen en doorverkooppercentage) bij Twente neergelegd. Technisch directeur Jan Streuer van de Tukkers was echter niet onder de indruk en weigerde om mee te werken aan een transfer. RTV Rijnmond-verslaggever Dennis Kranenburg meldt daarentegen dat beide partijen toch weer om de tafel gaan.

Twente beschouwt Feyenoord als een directe concurrent en doet liever zaken met een buitenlandse club. Zerrouki hoopt nog altijd op een transfer naar De Kuip, getuige een Instagram Story die hij zaterdagavond plaatste. De rechtspoot plaatste een foto van zichzelf in Twente-tenue tijdens een duel met Feyenoord. Er stond een veelzeggend zandlopertje bij. De in Amsterdam geboren middenvelder baalt van de uiterst stugge houding van Twente. Zerrouki had op meer medewerking gerekend, nadat hij in de zomer al een overgang naar Feyenoord zag afketsen.