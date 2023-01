Opvallende statistiek Kökçü uitgelicht: ‘Snap niet dat grote clubs hem volgen’

Maandag, 9 januari 2023 om 13:21 • Wessel Antes • Laatste update: 13:24

Kenneth Perez heeft zondagavond in Dit was het Weekend opnieuw forse kritiek geleverd aan het adres van Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü. De 21-jarige middenvelder verspeelde tegen FC Utrecht (1-1) liefst dertig keer de bal, waarmee hij zijn persoonlijke record evenaarde. Perez, die in het verleden vaker kritisch was op Kökçü, begrijpt niet dat grote clubs de rechtspoot op de radar hebben staan.

Kökçü was met name tijdens de eerste helft niet bij de les bij Feyenoord. Net als de rest van het elftal had de aanvoerder het zwaar in de Galgenwaard. In het tweede bedrijf toonde de Turkse international verbetering, maar Perez is niet onder de indruk van zijn spel. “Dat is grappig bij Kökcü. Hij was een nummer 10, dus je zou zeggen dat hij gewend is aan het zijn van het tweede station. Nou, Kökcü was nu dat tweede stadion en dan evenaart hij zijn record van dertig keer balverlies. Dat is vrij veel, hè?”

Perez gaat nog een stapje verder in zijn kritiek. “Ik hoor en lees dat grote clubs hem volgen, wat ik onbegrijpelijk vind. Ik kan het me bijna niet voorstellen.” In het afgelopen jaar werd Kökcü gelinkt aan RB Leipzig, AS Roma, Benfica en Borussia Dortmund. In Rotterdam-Zuid beschikt de aanvoerder nog over een contract dat hem tot medio 2025 in De Kuip houdt. Volgens Transfermarkt.com is de middenvelder inmiddels zo’n 27 miljoen euro waard.

Kritiek van Perez op Kokcu is een terugkerend fenomeen bij mindere prestaties van Feyenoord. In september moest de aanvoerder het na de pijnlijke nederlaag bij Lazio (4-2) ontgelden. “Ik ben misschien wat kritischer op hem, omdat iedereen in Rotterdam hem zo geweldig vindt, maar hij was weer zo verschrikkelijk slecht. Zoveel balverlies…” Zelfs na een 4-0 zege op Emmen was Kökcü dit seizoen de zondebok bij Perez. “Kökçü speelde zéér, zéér beneden peil. Zoveel balverlies, zó traag in denken en handelen! Het was gewoon gênant. Bij Kökçü heb ik dat altijd wel een beetje gevonden: 'oudemannenvoetbal'.”