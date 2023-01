Agüero krijgt groen licht voor speciale return op het veld bij ‘Barcelona’

Maandag, 9 januari 2023 om 12:27 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:50

Sergio Agüero keert voor één wedstrijd terug als profvoetballer. De 34-jarige Argentijn heeft groen licht gekregen van zijn artsen om aan te treden tijdens de Noche Amarilla, een speciale feestavond rondom de shirtpresentatie van het Ecuadoraanse Barcelona de Guayaquil. Daarop wordt ieder jaar een beroemde gast uitgenodigd om mee te spelen in een vriendschappelijke wdstrijd. Agüero staat te popelen, zo gaf hij te kennen op Twitch.

Kün moest in december 2021 noodgedwongen een punt achter zijn carrière zetten vanwege een hartritmestoornis. De 101-voudig Argentijns international werd daarna nog wel meermaals gespot op trapveldjes, maar tot een terugkeer in professioneel verband kwam het tot nog toe niet. Op 28 januari is het dan zover: Agüero zal deel van de zijde van Barcelona de Guayaguil uitmaken in het speciale duel op de Noche Amarilla. Ieder jaar wordt daar een beroemde gastspeler uitgenodigd; zo deed in 2016 Ronaldinho mee.

Aguëro had zijn return op het veld al voor het WK afgesproken met Barcelona's voorzitter, Alfaro Moreno. In een Twitch-gesprek met Moreno vertelt de oud-spits hoeveel moeite hij had dat geheim te houden. "Ik was uit eten in Qatar en tegelijkertijd Ecuadors eerste WK-wedstrijd aan het kijken. Toen herkenden fans van (het Ecudoraanse, red.) Barcelona me en vroegen of ik voor hun club wilde komen spelen. Ik moest me stil houden en de verrassing niet weggeven!", aldus Agüero.

Het clubicoon van Manchester City speelde in oktober 2021 zijn laatste wedstrijd als prof namens het Spaanse Barcelona. Vlak voor de rust van het LaLiga-duel tegen Deportivo Alvarés liet hij zich vervangen vanwege pijn op de borst. Uit een eerste diagnose in het ziekenhuis bleek dat Agüero kampt met hartritmestoornissen. Daardoor kwam Agüero's carrière abrupt ten einde. Zijn dienstverband bij Barcelona bleef beperkt tot slechts vijf wedstrijden en één treffer.