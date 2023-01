Spaanse media tekenen het doodvonnis voor Memphis na geslaagd experiment

Maandag, 9 januari 2023 om 11:53 • Wessel Antes

De Spaanse media zijn lovend over het experiment van Barcelona-trainer Xavi, die zijn elftal zondag in een 4-4-2-formatie liet aantreden in het uitduel met Atlético Madrid (0-1 winst). Bij afwezigheid van topscorer Robert Lewandowski koos de Spaanse oefenmeester voor extra controle op het middenveld, in plaats van het gebruikelijke systeem met Memphis Depay als vervanger van de Pool. Ousmane Dembélé en Ansu Fati vormden het aanvalsduo, terwijl Memphis de hele wedstrijd vanaf de bank moest bekijken.

Het Madrileense Marca verwacht niet dat Memphis nog een rol gaat spelen bij Barça, ondanks schorsingen voor Lewandowski en Ferran Torres. Dembélé zal volgens het dagblad een belangrijke rol op zich moeten nemen in de komende weken. “Bij afwezigheid van Lewandowski is het de vraag wie de doelpunten gaat maken voor Barça. Die taak werd nu overgenomen door Dembélé. En met de aanstaande schorsing van Ferran Torres en de onherkenbare Ansu Fati lijkt het erop dat Dembélé aanvallend de kar moet blijven trekken.”

Mundo Deportivo spreekt van een ‘geslaagd experiment’, al is de lokale sportkrant niet onder de indruk van het aanvallende spel van Frenkie de Jong in dit systeem. “Hij kon Barcelona geen creatieve boost geven en betaalde de prijs toen Barça de controle over de wedstrijd verloor.” Sport deelt die mening ook. “Frenkie hielp Busquets in verdedigend opzicht, maar kon aanvallend weinig brengen en startte niet goed in de tweede helft.”

De kans lijkt dus klein dat Memphis, die beschikt over een aflopend contract in het Spotify Camp Nou, in de komende weken wel aan bod gaat komen bij Barcelona. De Spaanse media verwachten dat Xavi door de afwezigheid van Lewandowski vasthoudt aan zijn experiment. Ondertussen linkt the Sun de naam van Memphis aan Manchester United en Arsenal. Barcelona komt donderdagavond weer in actie in de halve finale van de Supercopa. Real Betis is dan in eigen huis de tegenstander.