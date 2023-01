Van Hooijdonk tipt vervanger voor Trauner: ‘Het is financieel ook haalbaar’

Maandag, 9 januari 2023 om 10:54 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:57

Pierre van Hooijdonk zou Feyenoord adviseren een lijntje uit te gooien naar Jan Paul van Hecke. De analist ziet de reserveklant van Brighton & Hove Albion als uitstekende oplossing om de langdurig geblesseerde Gernot Trauner tijdelijk te vervangen. "Het is iemand die je daar gelijk weg kan zetten. Kant en klaar", zo betoogt Van Hooijdonk bij Studio Voetbal.

Het gaat in het programma over de afwezigheid van Trauner, op wie Arne Slot niet meer rekent dit seizoen. De trainer van Feyenoord verving de dertigjarige centrumverdediger zondag tegen FC Utrecht (1-1) door Jacob Rasmussen. Ook het terugschuiven van Lutsharel Geertruida, die in dat duel als nummer 6 geposteerd werd, passeert de revue. "Dat zou kunnen. Maar ik zou toch een rechter centrale verdediger halen", zegt Van Hooijdonk over dat laatste.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Heb je een tip?", vraagt presentator Sjoerd van Ramshorst. "Ja", antwoordt Van Hooijdonk. "Jan Paul van Hecke. Dat is iemand die je daar gelijk weg kan zetten. Kant en klaar." Op de vraag of de verdediger van Brighton ook financieel haalbaar is, reageert Van Hooijdonk bovendien: "Dat denk ik wel." Het is niet bekend wat Van Hecke jaarlijks opstrijkt in het Falmer Stadium, maar wel dat hij er niet verzekerd is van een basisplaats. Dat ook een eventuele huursom betaalbaar is, lijkt zo niet onaannemelijk.

Van Hecke stond afgelopen zaterdag nog wél negentig minuten op het veld in het FA Cup-duel met Middlesbrough (1-5 winst). Die wedstrijd was echter pas zijn derde deze jaargang. Eind augustus maakte hij zijn officiële debuut voor Brighton in de EFL Cup en drie dagen later mocht Van Hecke ook voor het eerst in competitieverband opdraven. De afgelopen twee seizoenen werd het jeugdproduct van NAC Breda verhuurd aan achtereenvolgens sc Heerenveen en Blackburn Rovers. Van Hecke staat nog tot eind dit seizoen onder contract bij Brighton.