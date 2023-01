Ajax-scouts zien Sylla belachelijke charge inzetten en later rood pakken

Maandag, 9 januari 2023 om 09:18 • Wessel Antes • Laatste update: 09:33

Het was zondag niet de middag van Ajax-target Abakar Sylla. Tijdens de uitwedstrijd bij KRC Genk (3-1 nederlaag) sloegen de stoppen volledig door bij de twintigjarige verdediger uit Ivoorkust. Volgens Het Nieuwsblad zat een delegatie van de Amsterdammers op de tribune voor de verdediger van Club Brugge. Zij zagen Sylla in de eerste helft ontsnappen aan een rode kaart na een belachelijke charge, om een kwartier voor tijd alsnog met een tweede gele kaart van het veld gestuurd te worden.

Scheidsrechter Lawrence Visser spaarde Sylla nog in de eerste helft, toen de mandekker geel kreeg na een forse charge op Genk-aanvaller Joseph Paintsil. In de 75ste minuut kreeg de enkelvoudig international van Ivoorkust alsnog rood te zien, nadat hij zijn tweede gele kaart ontving voor een overtreding op Paul Onuachu. Vervolgens gooide Sylla een bal weg en maakte hij meerdere wegwerpgebaren. Teamgenoten konden hem maar nauwelijks in bedwang houden.

Onderweg naar de kleedkamer trapte Sylla ook nog eens tegen een deur aan. Na afloop van de verloren Belgische topper sprak de kersverse trainer Scott Parker op een persconferentie uitgebreid over zijn pupil. “Hij is jong, maar heeft enorm veel potentieel. Ik ben ook jong geweest en heb ook fouten gemaakt, maar dit was stom van hem. Ik wil passie zien, maar er is een lijn die je niet kan overschrijden. We zullen hem ondersteunen en proberen uit te leggen dat hij zijn emoties onder controle moet leren houden.” Eerder dit seizoen kreeg Sylla rood tijdens de gewonnen topper tegen RSC Anderlecht (0-1).

De reactie van de wisselspelers van Club sprak boekdelen.

Het Nieuwsblad meldde vrijdag al dat Ajax aanwezig zou zijn bij de Belgische topper om zowel Sylla als Genk-middenvelder Bilal El Khannouss te bekijken. Laatstgenoemde gaf de assist bij het derde doelpunt van de thuisploeg. Of Ajax na de rode kaart van Sylla nog concreet gaat worden valt te betwijfelen. De linkspoot beschikt bij Club over een langdurig contract tot medio 2026. De Telegraaf berichtte daarnaast al dat Ajax bezig is met het voorbereiden van een bod op Leonardo Balerdi.