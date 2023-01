Slot: ‘Jij wil steeds dat woord gebruiken, maar het komt niet iedere dag terug'

Maandag, 9 januari 2023 om 08:40 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:49

Arne Slot toonde zich zondag een teleurgesteld trainer na het puntenverlies bij FC Utrecht. Feyenoord stond tot diep in de slotfase op een 1-0 achterstand in Stadion Galgenwaard en sleepte maar ternauwernood een punt uit het vuur. Een koploper onwaardig – al valt dat woord niet iedere dag in Rotterdam, zo vertelde Slot na afloop. Ook ging de keuzeheer in op de eventuele komst van Ramiz Zerrouki. Voetbalzone was erbij.

Uitgerekend Jens Toornstra bracht Utrecht zondag al in de vierde minuut op voorsprong. Het duurde tot minuut 90 tot Feyenoord tot de gelijkmaker kwam via invaller Alireza Jahanbakhsh. Dat was echter niet genoeg, vond Slot. "Ik ben wel teleurgesteld over het feit dat we gelijk hebben gespeeld Daar zijn we hier van tevoren niet voor naartoe gekomen. Jij wil iedere keer het woord 'koploper' gebruiken – snap ik, want dat zijn we feitelijk ook – maar ik heb wel vaker gezegd dat dat niet iets is wat elke dag in de bespreking naar voren komt. We moeten beter in staat zijn om tot kansen te komen en dat was vandaag niet voldoende", sprak de oefenmeester achteraf.

Slot schoof met onder meer Dávid Hancko en Lutsharel Geertruida om de afwezigheid van de langdurig geblesseerde Gernot Trauner en Quinten Timber op te vangen, maar zei andermaal op versterkingen van buitenaf te hopen. "Uiteraard vinden we het als club noodzakelijk dat we er spelers bij krijgen, omdat deze spelers langdurig geblesseerd zijn, en wij al anderhalf jaar geleden al begonnen met de selectie smaller te maken vanwege de financiële onmogelijkheden die deze club heeft. Daar is niet veel aan veranderd. WIj kunnen nog niet dezelfde keuzes maken die de gemiddelde koploper maakt die in de winterstop bovenaan staat en twee geblesseerde spelers heeft. Onze uitgaven moeten met beleid gebeuren."

"De historie in de Eredivisie heeft aangetoond dat het geen weggegooid geld is om je in de winterstop echt aan de bovenkant te versterken. Maar op het niveau waarop wij nu spelen, vraagt een versterking aan de bovenkant zeer veel miljoenen, en nog medewerking van de club waarvan je de speler wil halen", vervolgde Slot, die daarop door in de zaal gevraagd werd naar de situatie inzake Zerrouki. "Dat is lastig, want ik heb Dennis (Te Kloese, die momenteel ook de technische zaken afhandelt bij Feyenoord, red.) nog niet gesproken. Ik heb wel heel veel gelezen, gisteren en vandaag. Als ik op die geluiden af moet gaan wordt het vrij lastig. Volgens mij wil de speler wel heel graag. Maar dan moet je uiteindelijk ook de prijs betalen die de club wil, en of we daar toe in staat zijn heb ik wel wat twijfels over", aldus Slot.