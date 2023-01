Driessen ziet ‘ongeloofwaardige’ Van Nistelrooij zichzelf belachelijk maken

Maandag, 9 januari 2023 om 08:32 • Wessel Antes

Valentijn Driessen vindt dat Ruud van Nistelrooij eerlijk moet zijn voor de camera, zo blijkt uit de column van de chef voetbal in De Telegraaf. De 46-jarige trainer van PSV ontkende zaterdagavond na de 0-0 remise met Sparta Rotterdam dat Joey Veerman kwaad was om zijn wissel. Driessen vindt dat Van Nistelrooij zich daarmee belachelijk maakt naar zowel de buitenwacht als zijn eigen spelersgroep.

Driessen stelt dat Van Nistelrooij ervoor moet waken dat hij zijn geloofwaardigheid niet verliest. “Als hij roept dat Joey Veerman kwaad is op zichzelf na de wissel tegen Sparta in de 68ste minuut, dan maakt hij zichzelf belachelijk. Naar de buitenwacht en naar zijn spelers toe. Veerman was woest op Van Nistelrooij toen hij de Volendammer eruit haalde terwijl PSV joeg op de openingstreffer. Zoals de speler Van Nistelrooij ook woest was als zijn trainer hem wisselde als er gescoord moest worden. Vraag maar aan Dick Advocaat.”

De journalist vindt het sowieso onbegrijpelijk dat creatieve spelers als Veerman en Xavi Simons beiden naar de kant werden gehaald. “Veerman weet dat er creativiteit nodig was om Sparta te vloeren. Voor Van Nistelrooij had dat ook een abc-tje moeten zijn. Maar met het wisselen van Veerman en Xavi Simons haalde hij juist alle creativiteit op het middenveld naar de kant. Van Nistelrooijs plan B met breker Guti en loper Guus Til resulteerde zelfs niet in een simpel slotoffensief.”, aldus Driessen.

Driessen begrijpt overigens wel dat Van Nistelrooij het gelijkspel met Sparta niet wil ophangen aan het vertrek van sterspeler Cody Gakpo. “Hij moet door met zijn huidige selectie en wil niet het zaadje planten dat de PSV’ers niet zonder Gakpo kunnen.” Toch concludeert de journalist dat de hand van Van Nistelrooij nog altijd onzichtbaar is bij PSV. Het is volgens Driessen onduidelijk wat de oefenmeester precies wil met zijn elftal. PSV staat momenteel op de derde plek in de Eredivisie, met drie punten achterstand op koploper Feyenoord. Dinsdagavond moeten de Eindhovenaren zich in de TOTO KNVB Beker herpakken, wanneer Sparta opnieuw de tegenstander is.