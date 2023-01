Franse bondsvoorzitter schoffeert Zidane op tv; Mbappé meldt zich op Twitter

Maandag, 9 januari 2023 om 07:52 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:35

Noël Le Graët, voorzitter van de Franse bond (FFF), heeft op nationale televisie een gemene sneer uitgedeeld aan Zinédine Zidane. De oud-middenvelder werd hevig in verband gebracht met het bondscoachschap van Frankrijk, maar zag de FFF zaterdag de samenwerking met zittend keuzeheer Didier Deschamps verlengen. Le Graët betoogt een dag later bij RMC Sport op opvallend agressieve toon dat Zidane nooit in beeld is geweest, iets wat hem op kritiek van onder meer Kylian Mbappé kwam te staan.

De FFF maakte zaterdag via de officiële kanalen bekend dat het de verbintenis van Deschamps tot en met het WK 2026 had verlengd. Dat betekende dat Zidane zijn ambitie om Frans bondscoach te worden met minimaal drieënhalf jaar moet uitstellen. Le Graët werd in het programma Bartoli Time uitgenodigd om zijn licht te laten schijnen op de situatie en oogstte met zijn uitspraken verbazing in heel Frankrijk.

?? Noël Le Graët se lâche sur Zidane dans Bartoli Time sur RMC : "Zidane au Brésil ? J'en ai rien à secouer. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Je ne l'ai jamais rencontré. On n'a jamais envisagé de se séparer de Didier." pic.twitter.com/odyOBSQpHF — RMC Sport (@RMCsport) January 8, 2023

Toen Le Graët gevraagd werd of Zidane nog contact had gezocht met de Franse bond, reageerde de voorzitter namelijk opvallend verbolgen. "Zidane? Ik zou hem niet eens opnemen. Om hem wat te vertellen? 'Hallo meneer, zoek maar naar een andere club, het is al rond met Didier." Daarop richtte Le Graët zijn toorn op interviewer Jean-Chrstophe Drouet. "Jij bent erg Zidane. Geef hem een show, zodat hij een club kan vinden", spuwde de 81-jarige bestuurder.

Mbappé meldde zich niet veel later op Twitter om de sneer van Le Graët te veroordelen. Hoewel de Franse steraanvaller de bondsvoorzitter niet met naam en toenaam noemde, was zijn boodschap ondubbelzinnig. "Zidane is Frankrijk. Zo praat je niet over zo'n legende...", luidden Mbappés woorden. Zidane wordt ook al een tijdje in verband gebracht met een dienstverband als bondscoach van Brazilië. De Gele Kanaries zijn nog altijd op zoek naar een geschikte opvolger voor Tite, die na de uitschakeling op het WK zijn congé kreeg. Zidane zou te popelen staan om weer aan de slag te gaan.