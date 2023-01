Schreuder baalt van Ajacied: ‘Hij moet meer brengen, dat weet hij zelf ook’

Maandag, 9 januari 2023 om 07:42 • Wessel Antes

Alfred Schreuder verwacht meer van Owen Wijndal bij Ajax. Dat zei de trainer van de Amsterdamse club zondag na afloop op de persconferentie. Tijdens het uitduel met NEC (1-1) zat de 23-jarige linksback de gehele wedstrijd op de bank. Calvin Bassey, die tot dusver vooral als centrale verdediger speelde bij Ajax, nam de plaats van Wijndal over in Nijmegen. Schreuder had op de persconferentie een heldere verklaring voor het passeren van Wijndal. “Hij moet meer brengen, dat weet hij zelf ook.”

Ajax begon in het Goffertstadion met Jurriën Timber en Devyne Rensch als centraal duo, waardoor Bassey als linksback moest aantreden. Schreuder formeerde zijn defensie op basis van bevindingen op de training. “We hebben op dit moment vijf fitte verdedigers en ik vond dat deze vier de beste indruk maakten. Devyne heeft in de Onder 18 ook een jaar als centrumverdediger gespeeld met Jurriën. Ik zie dat ze zijn ingespeeld op elkaar en daarin laten ze een goede indruk achter op mij.”

Van Wijndal was Schreuder de laatste weken minder onder de indruk. “Hij moet meer brengen, dat weet hij zelf ook. We pushen hem daarin ook. Dat is duidelijk.” De oefenmeester was tevreden over het spel van Bassey tegen NEC. “Ik vind dat hij het goed heeft ingevuld. We hebben het op de training met beide spelers geprobeerd en daarom koos ik uiteindelijk voor Bassey.”

Na de teleurstellende remise moet Ajax zich komende woensdag in de TOTO KNVB Beker al herpakken tegen FC Den Bosch. Daarna wachten twee cruciale Eredivisie-wedstrijden tegen nummer vier FC Twente en koploper Feyenoord. De verwachting is dat Ajax in de komende weken nog een versterking voor de defensie aantrekt. Door de komst van Gerónimo Rulli zal Remko Pasveer in ieder geval verdwijnen onder de lat bij de Amsterdammers.