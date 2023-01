Vink en Afellay zien één Ajacied ‘het probleem oplossen’ tegen NEC

Maandag, 9 januari 2023 om 07:11 • Tom Rofekamp

Marciano Vink is zeer te spreken over het optreden van Francisco Conceição tegen NEC. De Portugees kreeg voor het eerst sinds zijn komst een basisplaats toebedeeld bij Ajax en vulde dit naar behoren in, in tegenstelling tot veel van zijn ploeggenoten. Vink pleit er dan ook om Conceição ook de komende wedstrijden het vertrouwen te geven, en collega-analist Ibrahim Afellay deelt dezelfde mening.

Hoewel Ajax in het Goffertstadion niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel, viel Conceição in positieve zin op. De twintigjarige vleugelspits was met zijn dribbels een ware plaag voor de Nijmeegse defensie, zag ook Vink. "Hij speelde echt fantastisch. Het probleem aan de rechterkant was in een keer opgelost", betoogt de analist bij Dit was het weekend. "Hij was constant bezig, constant in beweging. Zo'n rechtsbuiten, met zulke dribbels, hebben we nog niet gezien. El Karouani had het heel zwaar in de eerste helft."

Afellay spreekt bij Studio Voetbal soortgelijke woorden. "Deze jongen speelde met een flair van heb ik jou daar", steekt e oud-middenvelder van wal. "Ik ben benieuwd of Schreuder hem tegen FC Twente laat staan. Eigenlijk kan hij er niet omheen. Maar Schreuder kennende zal hij weer kiezen voor Tadic op die kant. Normaal gesproken moet je de volgende wedstrijd weer spelen als je zo’n wedstrijd op de mat legt. Natuurlijk is dat makkelijk om te zeggen, maar ook als zo’n jongen een keer een mindere wedstrijd speelt, moet je hem laten staan", aldus Afellay.

Conceição had bij zijn komst deze zomer aanvankelijk wat aanpassingsproblemen, maar lijkt inmiddels gewend in Amsterdam. De Portugees jeugdinternational ontwikkelt zich stormachtig en wordt door Schreuder beloond met steeds meer speeltijd. Vlak na de WK-break kreeg Conceição zijn tot dan toe langste invalbeurt in het duel met Vitesse (31 minuten). Zondag speelde hij voor het eerst een hele wedstrijd in Ajax 1.