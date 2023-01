Zien om te geloven: Savic en Ferran krijgen allebei rood na bizarre worsteling

Zondag, 8 januari 2023 om 23:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:32

Atlético Madrid en Barcelona hebben de onderlinge topper (0-1) zondagavond laat allebei afgesloten met slechts tien spelers op het veld. Scheidsrechter José Munuera Montero leek de clash goed in de hand te hebben, maar voelde zich in de 93ste minuut genoodzaakt om met twee directe rode kaarten te strooien voor respectievelijk Stefan Savic en Ferran Torres.

Savic en Ferran kregen het met elkaar aan de stok na een duel om de bal. Die was alweer aan de andere kant van het veld toen de verdediger van Atlético Madrid en de aanvaller van Barcelona nog bezig waren aan een uiterst merkwaardig schouwspel, dat weinig met voetbal te maken had. Ferran leek Savic in het fysieke gevecht opmerkelijk genoeg ook aan de haren te trekken. Munuera Montero maakte er korte metten mee en trok zonder enige discussie direct rood.

DUBBELROOD ???? Zowel Savic als Torres worden van het veld gestuurd na een judowedstrijd op het veld ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiBarça pic.twitter.com/TQaMjgTtdW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 8, 2023

Danny Blind kan wel lachen om de worstelpartij van Savic en Ferran. "Ik moet dan altijd nog denken aan de Spaanse ploegen uit eind jaren zestig, begin jaren zeventig", aldus de oud-verdediger. "Die kwamen ook met tien gele en twee rode kaarten van het veld af. Dat was echt schoppen. Dit is meer provoceren, steeds op het randje spelen. Het is ook wel lachwekkend, judo op het voetbalveld."

"Het is ook niet makkelijk voor een scheidsrechter", vervolgt Blind. "Als je eenmaal begint met kaarten trekken, waar eindigt het dan? Daarom stellen ze het vaak ook uit. Ik vond dat hij dit moment goed heeft opgelost. Hij was ook niet irritant aanwezig voor de ene partij of voor de andere. De grenzen worden door beide ploegen opgezocht en soms gaan ze eroverheen."