VZ Team van de Week: Ajax levert toch een speler af, maar Twente domineert

Maandag, 9 januari 2023 om 12:00 • Laatste update: 12:01

De vijftiende speelronde van de Eredivisie zit erop. Feyenoord, Ajax, PSV én AZ lieten punten liggen en dat was koren op de molen van FC Twente. Die ploeg won op vrijdagavond wel, met 2-0 van FC Emmen, en de nieuwe nummer vier van de ranglijst levert dan ook drie spelers af aan ons Team van de Week. Dit zijn de uitblinkers van deze week!

Er is dit seizoen sprake van een top vijf in de Eredivisie. Dat is te danken aan het puntenverlies van de vier topclubs en het goede presteren van FC Twente, dat zich op de vierde plaats heeft genesteld. Michal Sadílek was de grote man aan Enschedese zijde door de 2-0 voor zijn rekening te nemen. Dat was zijn eerste goal in de Eredivisie sinds 22 januari 2022, in zijn eerste wedstrijd sinds augustus vorig jaar. Ook schoot Sadílek vier keer op doel en dat is een persoonlijk record. Ricky van Wolfswinkel maakte ondertussen opnieuw een goal in de Grolsch Veste. Van zijn laatste tien doelpunten maakte de spits er negen in eigen huis.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Uitgelicht:

Een staande ovatie viel Jasper Cillessen ten deel na het laatste fluitsignaal van de wedstrijd tussen N.E.C. en Ajax (1-1). Supporters van de Nijmeegse club en van Ajax konden het spel van de keeper uit Groesbeek waarderen en dat was niet voor niets. Tot twee keer toe voorkwam hij een zeker doelpunt door op de lijn knap redding te brengen en daarmee nam Cillessen sportieve wraak op Frans Hoek en Louis van Gaal, die ervoor kozen om hem niet mee te nemen naar het WK. Na het zien van de wedstrijd van Cillessen tegen Ajax vraag je je af hoe het toch mogelijk is dat iemand hem niet bij de beste drie keepers van Nederland schaart.

Jens Toornstra kroonde zich tot man van de wedstrijd namens FC Utrecht in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (1-1). De middenvelder, die voor het eerst sinds jaren tégen de Rotterdammers speelde, is dankzij zijn goal nu al dertien seizoenen achter elkaar tenminste één keer tot scoren gekomen in de Eredivisie. Daarnaast veroverde Toornstra dertien keer de bal en dat lukte hem in dienst van Utrecht nog niet eerder. Tobias Lauritsen onderscheidde zich juist door de bal in de ploeg te houden. De lange spits van Sparta werd tijdens de 0-0 tegen PSV vaak door de lucht aangespeeld door zijn ploeggenoten en dat was succesvol, want hij won veertien van zijn 24 kopduels. Zo konden de Spangenaren steeds doorvoetballen.

Het VZ Team van de Week: Jasper Cillessen (NEC); Alfons Sampsted (FC Twente), Xavier Mbuyamba (FC Volendam), Redouan El Yaakoubi (Excelsior), Bas Kuipers (Go Ahead Eagles); Michal Sadílek (FC Twente), Jens Toornstra (FC Utrecht), Jeremy van Mullem (Sparta); Francisco Conceição (Ajax), Tobias Lauritsen (Sparta), Ricky van Wolfswinkel (FC Twente).