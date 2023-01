Barcelona schudt Atlético Madrid van zich af en loopt uit op Real Madrid

Zondag, 8 januari 2023 om 22:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:30

Barcelona heeft zondag in LaLiga een voorsprong van drie punten genomen op Real Madrid. De ploeg van Xavi deed dat door met 0-1 te winnen bij Atlético Madrid dankzij een doelpunt van Ousmane Dembélé. Zo profiteert Barcelona optimaal van de uitglijder van Real Madrid eerder in het weekeinde tegen Villarreal (2-1). Atlético staat nu vijfde en zal zich richten op het binnenhalen van een Champions League-ticket.

Xavi moest het opnieuw stellen zonder de geschorste Robert Lewandowski. Niet Memphis Depay, maar vleugelspits Ansu Fati kreeg de voorkeur in de punt van de aanval. Ook op links was geen plek voor de Oranje-international, omdat middenvelder Pedri daar werd geposteerd. Zelfs een invalbeurt zat er niet in voor Memphis. Frenkie de Jong startte overigens op het middenveld en speelde een uur mee. Diego Simeone switchte bij Atlético naar een 4-4-2-systeem in plaats van een formatie met vijf verdedigers. De jonge Pablo Barrios kwam als extra middenvelder in de ploeg.

GOOOAAL BARCELONA ?? Na een heerlijke actie van Pedri zet Dembélé de bezoekers op voorsprong: 0-1 ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiBarça pic.twitter.com/zr5OxNryc8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 8, 2023

De openingsfase was duidelijk voor Barcelona. Pedri werd in de eerste minuten nog ternauwernood afgestopt door Stefan Savic, maar in de 22ste minuut wist Barça het verzet te breken. Pedri stoomde met de bal aan de voet imposant op en speelde in de drukte af naar Gavi. De middenvelder tikte briljant door op Dembélé, die van acht meter in kon schieten: 0-1. Pedri onderschepte luttele minuten later een te korte terugspeelbal, maar wist doelman Jan Oblak oog in oog niet te verrassen met een lob.

Atlético kroop aan het eind van de eerste helft uit zijn schulp en kreeg goede mogelijkheden op de gelijkmaker. De beste was voor José María Giménez, die uit een hoekschop rakelings naast kopte. Daarna kreeg Antoine Griezmann in het strafschopgebied ruimte voor een gevaarlijk schot, maar de Fransman koos onvoldoende een hoek om Marc-André ter Stegen te verschalken. Laatstgenoemde dook nog merkwaardig onder de daaropvolgende hoekschop door en had geluk dat niemand van Atlético daarvan kon profiteren.

De Madrilenen kregen ook na rust wat mogelijkheden. Griezmann tikte een voorzet van Nahuel Molina echter huizenhoog over, terwijl Marcos Llorente bij een dreigende doorbraak met een zwak schot van zestien meter kwam. In blessuretijd viel bij een opstootje aan beide zijden een rode kaart: Savic en Ferran Torres konden inrukken na een merkwaardig potje vrij worstelen. In het absolute slot dacht Griezmann alsnog de gelijkmaker binnen te tikken na goed werk van Ángel Correa. Ter Stegen was al geklopt, maar werd geholpen door een ingreep op de doellijn van verdediger Ronald Araújo.