Peer Koopmeiners staat voor binnenlands vertrek: ‘Die kans is groot’

Zondag, 8 januari 2023 om 23:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:48

Peer Koopmeiners is dicht bij een huurtransfer naar Excelsior, zo bevestigt trainer Marinus Dijkhuizen bij ESPN. De 22-jarige middenvelder van AZ was zondag aanwezig in de bestuurskamer van de Kralingers tijdens de wedstrijd tegen FC Groningen (1-0 winst). De verwachting is Koopmeiners een dezer dagen aansluit in Rotterdam.

"Die kans is groot", bevestigt Dijkhuizen. "Het is nog niet helemaal voor elkaar, maar hij was inderdaad aanwezig. Die halen we er graag bij. We zijn in een vergevorderd stadium, dus ik hoop dat hij morgen (maandag, red.) of dinsdag aan kan sluiten." Excelsior neemt het woensdag in de TOTO KNVB Beker in eigen huis uitgerekend op tegen AZ. Dijkhuizen denkt dat Koopmeiners dan al mee kan doen. "Ik weet niet of AZ daar nog iets over te zeggen heeft, maar ik verwacht wel dat hij mee kan doen. Hij is fit. We zijn in de voorbereiding al met hem bezig geweest en nu komt hij weer graag. Hopelijk gaat het door."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Koopmeiners, het jongere broertje van Oranje-international Teun, doorliep de jeugdopleiding van AZ. De defensieve middenvelder moet het onder trainer Pascal Jansen echter stellen met een reserverol. Koopmeiners kwam in het eerste tot slechts 268 speelminuten, verdeeld over veertien wedstrijden. Daarin was hij goed voor een assist. Tegen Groningen speelde Excelsior met Julian Baas en Adrian Fein als defensieve middenvelders, die net als Yassin Ayoub de grootste concurrenten van Koopmeiners zullen zijn als de transfer doorgang vindt.

Excelsior boekte zondag een 1-0 overwinning op Groningen dankzij een treffer van Redouan El Yaakoubi. De ploeg van Dijkhuizen had het zichtbaar lastig tegen de Trots van het Noorden, maar had uiteindelijk aan een rake kopbal van El Yaakoubi genoeg voor het volle pond. Excelsior, dat voorafgaand aan het duel één punt boven de noorderlingen stond, schuift zo twee posities op naar de twaalfde plek. Daarmee staat het vijf punten los van FC Emmen, dat zestiende staat. Die positie betekent aan het einde van de competitie deelname aan de play-offs om promotie/degradatie.