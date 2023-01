Sensationele ommekeer zet Roma op allerlaatste moment tóch naast Milan

Zondag, 8 januari 2023 om 22:53 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:12

AC Milan en AS Roma hebben zondag de punten gedeeld. De ploeg van Stefano Pioli leek lang op weg naar een probleemloze zege, tot Roma in de slotfase toch wist terug te komen: 2-2. Daardoor weet Milan het gat met koploper Napoli slechts met één punt te dichten. José Mourinho zag het allemaal aan vanaf de tribune: de Portugees zat de laatste van zijn twee duels schorsing uit.

Bij Milan begon Sergiño Dest op de bank. De geboren Almeerder zag Davide Calabria de voorkeur van Stefano Pioli krijgen op de rechtsbackpositie. Opponent Roma trad aan zonder de in ongenade gevallen Rick Karsdorp en de nog altijd geblesseerde Georginio Wijnaldum. Assistent-trainer Salvatore Foti was het aanspreekpunt in de Romeinse dug-out, daar Mourinho nog altijd geschorst was vanwege zijn rode kaart tegen Torino.

Raak! ?? Pierre Kalulu knikt Milan naar de voorsprong. Roma moet in de achtervolging ??#ZiggoSport #SerieA #MilanRoma pic.twitter.com/YhHnExCpEl — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 8, 2023

Sandro Tonali kreeg de eerste kans van de wedstrijd. De middenvelder van Milan kopte in kansrijke positie naast. De openingsfase was intens, wat al binnen tien minuten leidde tot gele kaarten voor Bryan Cristante en Zeki Celik, de vervanger van Karsdorp aan de rechterkant. Milan werd naarmate de eerste helft vorderde sterker. Zo schoot Brahim Díaz vanaf de rand van het zestienmetergebied op het Romeinse doel, waar Rui Patrício echter een antwoord op had. In de daaropvolgende hoekschop was het alsnog raak voor de thuisploeg. Op aangeven van Tonali kopte Kalulu de bal op knappe wijze in de verre hoek. De Fransman zag dat Patrício zijn handschoen onvoldoende achter de bal zette: 1-0.

Roma was aanvallend onmachtig, maar werd tien minuten voor rust wel dreigend via Paulo Dybala. De Argentijn speelde Fikayo Tomori fraai door zijn benen, maar raakte de bal vervolgens ongelukkig, waardoor een doeltrap voor Milan resteerde. Enkele minuten later had Nicola Zalewski wel een goede poging in huis. De Pool sneed vanaf de linkerkant goed naar binnen, loste een schot, maar zag dat rakelings naast de paal eindigen. Het bleek het enige serieuze gevaar van de Romeinen in de eerste helft te zijn.

Ook na de thee oogde het spel van de bezoekers inspiratieloos. Foti voelde zich genoodzaakt in te grijpen en instrueerde zijn plaatsvervanger om Nemanja Matic en Benjamin Tahirovic te brengen voor Cristante en Nicolò Zaniolo. Het mocht echter niet baten. Milan hield zich probleemloos staande en deelde een kwartier voor tijd zelfs nog de tweede tik uit. Tommaso Pobega, koud in het veld, werd geen strobreed in de weg gelegd toen hij bediend werd door Rafael Leão. De middenvelder drukte krachtig af en verdubbelde met zijn eerste treffer voor de Milanezen de marge.

Wow ?? Milan geeft de zege uit handen. Tammy Abraham schenkt Roma in blessuretijd toch nog een punt ??#ZiggoSport #SerieA #MilanRoma pic.twitter.com/x9qKaPg8Jo — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 8, 2023

Roma weigerde de handdoek in de ring te gooien en startte een waar slotoffensief. Toen Roger Ibañez drie minuten voor tijd ook nog de 2-1 binnenkopte uit een corner, roken i Giallorossi bloed. Ze gingen actief op jacht naar een punt, en kregen in minuut 90+4 loon naar werken. Matic stuitte met zijn kopbal in eerste instantie nog op Ciprian Tatarusanu, maar de Roemeen had geen antwoord op de rebound van Tammy Abraham: 2 -2.