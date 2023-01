Perez haalt Feyenoorder flink door de mangel: ‘Waar is hij in godsnaam?!’

Zondag, 8 januari 2023 om 21:31 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:35

Kenneth Perez denkt dat Feyenoord een probleem op de vleugels heeft. Volgens de analist kan de dienstdoende spits van de Rotterdammers, of dit nu om Danilo of Santiago Giménez gaat, niet renderen met de huidige bezetting aan de zijkant. Vooral Oussama Idrissi moet het zondag ontgelden bij Dit was het weekend. "Waar is in godsnaam die Idrissi van AZ?!", vraagt Perez zich hardop af.

Idrissi kwam zondag tegen FC Utrecht (1-1) als invaller binnen de lijnen, na bijna twee maanden uit de roulatie te zijn geweest vanwege een hamstringblessure. De Marokkaans international grossierde vooral in ongeluk. zag ook Perez. "Die Idrissi", begint de oud-middenvelder bij Dit was het weekend. "Waar in godsnaam is die Idrissi van AZ? Die is echt verdwenen sinds hij bij Sevilla en Ajax een bijrol heeft gekregen. Hij kan echt wel voetballen. Maar hij viel super irritant in. Ik weet niet wat hij had vandaag. Misschien was hij pissig omdat hij moest banken voor Paixão."

Perez concludeert dat er niet één buitenspeler van Feyenoord echt boven de rest uitsteekt. Marciano Vink voegt zich bij zijn collega-analist. "Aan de zijkanten is het gewoon nog te mager. We kunnen er niet twee opnoemen waarvan we kunnen zeggen: die gaan er de komende zes wedstrijden staan." Arne Slot koos zondag voor het duo Javairô Dilrosun en Igor Paixão. Naast Idrissi kwam ook Alireza Jahanbakhsh binnen de lijnen als invaller, die Feyenoord in de slotfase een punt bezorgde.

Vink opteert echter voor de combinatie van Patrik Walemark en Dilrosun, met Danilo als diepste spits. Perez zou laatstgenoemde alleen vervangen door Giménez. "Het is zo jammer dat toen hij de kans kreeg, hij bijna niet scoorde. Maar als ik hem zie afwerken, zie ik een kwaliteitsspits ten opzichte van Danilo." De cijfers spreken vooralsnog in het voordeel van laatstgenoemde. Danilo was in veertien wedstrijden en in totaal 795 speelminuten dit seizoen goed voor acht treffers; Giménez maakte er twee uit twaalf (in totaal 442 minuten).