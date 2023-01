Danny Blind motiveert breuk met Ajax: vertrek van Daley is níét de oorzaak

Zondag, 8 januari 2023 om 21:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:41

Dat Danny Blind niet terugkeert bij Ajax, staat los van de situatie rond zijn zoon Daley. Eerstgenoemde had zich voorgenomen na het WK in Qatar terug te keren in de Raad van Commissarissen bij Ajax, maar zag daar op het laatste moment vanaf. "De belangrijkste reden is dat ik mijn handen vrij wil hebben voor de toekomst", legt Blind zondagavond uit bij Ziggo Sport.

De oud-verdediger stapte in augustus 2021 op uit de RvC om zich als assistent-bondscoach van Louis van Gaal te verbinden aan Oranje. Toen dacht Blind aan een snelle rentree bij Ajax, maar in november zegde hij af bij algemeen directeur Edwin van der Sar. "Al voor het WK dus, ik dacht op 10 november", benadrukt Blind op de sportzender, waarvoor hij als analist werkt.

De breuk met Ajax ligt niet aan een aanbieding van buitenaf, zegt Blind. "Er speelt niks en ik ben heel selectief in wat ik misschien nog zou willen doen." De oud-international werd naar eigen zeggen aan het twijfelen gebracht tijdens de uiterst turbulente zomer die Ajax in 2022 doormaakte. Blind was officieel uit dienst bij Ajax, maar bleef de ontwikkelingen op de achtergrond nauwgezet volgen.

"Het was heel hectisch", kijkt de oud-trainer van Ajax terug. "Er zijn dingen goed en niet goed gegaan. Vanuit de RvC zijn er mensen teruggefloten en dan is het een feit dat er in de communicatie iets niet goed is gegaan." Blind doelt onder meer op de gang van zaken rond het aantrekken van Sevilla-aanvaller Lucas Ocampos. De RvC blokkeerde die transfer op het allerlaatste moment, waarna de Argentijn via een huurconstructie alsnog binnenkwam. "Dingen hadden voorkomen moeten worden", zegt Blind. "Het zijn allemaal dingen je meeneemt."

Het laatste halfjaar raakte zijn zoon Daley op een dood spoor onder Alfred Schreuder. Bijna gelijktijdig met het afzeggen van Blind sr. maakte Ajax bekend dat het contract van diens zoon ontbonden zou worden. Toch is er geen relatie, benadrukt eerstgenoemde: "Het heeft alleen niet meegeholpen om er misschien nog over na te denken om de deur open te houden. Maar het is zeker niet dé reden geweest."