Nederlanders doen flink wat duiten in het zakje bij doelpuntenregen Toulouse

Zondag, 8 januari 2023 om 20:00 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:24

Toulouse is zondag probleemloos doorgestoten naar de achtste finale van de Coupe de France. Na negentig minuten tegen vijfdedivisionist Lannion stond er een 1-7 eindstand op het scorebord. Thijs Dallinga had met twee doelpunten een aanzienlijk aandeel in de feestvreugde, terwijl ook Stijn Spierings trefzeker was. Branco van den Boomen, voor de verandering invaller bij Toulouse, was bovendien aangever bij Dallinga's tweede.

Dallinga was in Lannion de enige Nederlandse vertegenwoordiging aan de aftrap bij Toulouse. Van den Boomen begon net als Spierings op de bank. Ex-AZ'er Zakaria Aboukhlal zat niet eens bij de selectie, vermoedelijk vanwege rust na het afgelopen WK. De Marokkaan bleek niet nodig in Bretagne. Naatan Skytta en Yanis Begraoui brachten Toulouse al vroeg op een comfortabele marge, voordat Kjetil Haug er met een eigen doelpunt weer een wedstrijd van leek te maken. Dallinga maakte echter al gauw weer een eind aan eventuele illusies van de thuisploeg.

De Groninger kreeg de bal op kruipafstand van het doel voor zijn voeten en hoefde alleen nog maar binnen te tikken: 1-3. Nadat Veljko Birmancevic de marge na een klein uur spelen op drie bracht, was het tijd voor de entree van Van den Boomen en Spierings. Eerstgenoemde drukte al snel zijn stempel. Er stonden 75 minuten op de klok toen Van den Boomen een geweldige steekpass op Dallinga lanceerde, die met een listige stift al even fraai afrondde. Dat bracht de stand op 1-6: een eigen goal van Damien Boisvilliers had even eerder al de 1-5 op het bord gezet. Het slotakkoord kwam op naam van Spierings. De invaller nam een afvallende bal ineens op de slof, en liet Florian Piolot daarmee kansloos.