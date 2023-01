Xavi geeft met opstelling tegen Atlético duidelijk signaal af aan Memphis

Zondag, 8 januari 2023 om 19:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:03

Xavi heeft de opstelling van Barcelona voor het LaLiga-duel met Atlético Madrid bekendgemaakt. De oefenmeester gaat bij het kiezen van een vervanger voor de geschorste clubtopscorer Robert Lewandowski voorbij aan Memphis Depay. Xavi geeft de voorkeur in de punt van de aanval aan Ansu Fati, van nature een vleugelspits. Frenkie de Jong staat eveneens in de basis. Het duel in het Wanda Metropolitano vangt om 21.00 uur aan.

Xavi kan tegen Atlético ook geen beroep doen op de geschorste Jordi Alba. Alejandro Balde begint daardoor als linksback. Hij wordt in de achterhoede vergezeld door Jules Koundé, Ronald Araújo en Andreas Christensen. Marc-André Ter Stegen verdedigt het doel als gebruikelijk. Op het middenveld kiest Xavi voor Sergio Busquets, Pedri en De Jong. In de voorhoede moet Fati de afwezigheid van Lewandowski opvangen, terwijl Ousmane Dembélé en middenvelder Gavi de flanken bestrijken. Daarmee weet Memphis dat hij er niet best op staat in de pikorde van Xavi.

Dat Memphis ook bij een schorsing van Lewandowski niet start, zelfs niet op links, is een hard gelag voor de Oranje-international. Memphis liet echter geen onuitwisbare indruk achter in het bekerduel met Intercity (3-4 winst n.v.). De Catalanen moeten het ook tijdens de competitieduels met Getafe (22 januari) en Girona (29 januari) nog zonder Lewandowski stellen. Barcelona kan tegen Atlético op drie punten voorsprong komen van Real Madrid, dat zaterdagavond met 2-1 onderuit ging op bezoek bij Villarreal. Alético zelf staat momenteel vierde, inmiddels liefst elf punten achter op beide koplopers.

Aan de zijde van Atlético kiest Diego Simeone voor twee centrumverdedigers (Stefan Savic en José Giménez) in plaats van het meer gebruikelijke drietal. De formatie verandert daarmee naar 4-4-2. Met de jonge Pablo Barrios komt een extra middenvelder in de ploeg, die centraal opereert naast Koke. De flanken worden bestreken door Marcos Llorente en Yannick Carrasco. Vanaf daar moeten de centrumspitsen Antoine Griezmann en João Félix van toevoer worden voorzien.

Opstelling Atlético Madrid: Oblak; Molina, Savic, Giménez, Reinildo; Llorente, Koke, Barrios, Carrasco; Griezmann, João Félix.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Araújo, Christensen, Koundé, Balde; Busquets, Pedri, De Jong; Dembélé, Ansu Fati, Gavi.