Man City speelt Chelsea na fabelachtige vrije trap Mahrez compleet van veld

Zondag, 8 januari 2023 om 19:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:27

Manchester City heeft zich zondag ten koste van Chelsea bij de laatste zestien in de FA Cup gevoegd. De manschappen van Josep Guardiola kenden na een weergaloze vrije trap van Riyad Mahrez geen genade voor the Blues. Die werden van het kastje naar de muur gestuurd in het Etihad Stadium en dropen na negentig minuten totaal gedesillusioneerd af: 4-0. De overige doelpunten kwamen van Julián Álvarez, Phil Foden en opnieuw Mahrez (penalty).

Hakim Ziyech behield de basisplaats die hij drie dagen eerder in het Premier League-duel met Manchester City (0-1 verlies) ook al had. Graham Potter wijzigde zijn elftal toch op liefst zes plekken en ruimde onder meer plek in voor de achttienjarige Bashir Humphreys, die centraal achterin debuteerde in Chelsea 1. Bij City voerde Guardiola zeven veranderingen door. Zo kregen onder meer Nathan Aké en Erling Braut Haaland rust en was er een basisplek voor Sergio Gómez en Julián Álvarez.

Ook gaf Guardiola de kans aan Cole Palmer. De jonge middenvelder werd in de openingsfase vogelvrij gezet in het strafschopgebied door Bernardo Silva, maar schoot in het zijnet. Enkele minuten later brak Mahrez de wedstrijd open door een vrije trap van dertig meter in de kruising te jassen: 1-0. Na een half uur spelen riep Chelsea de problemen verder over zich af. Kai Havertz maakte opzichtig hands en kreeg een penalty tegen, ternauwernood benut door Julián Álvarez: 2-0. De Argentijnse spits zag doelman Kepa Arrizabalaga zijn vingertoppen tegen de bal richting linkeronderhoek zetten, maar die ging via de paal alsnog binnen.

Nog voor rust haalde City vrijwel alle spanning uit de wedstrijd door een schitterend teamdoelpunt te maken. De doorbraak in de defensie van Chelsea werd na talloze passes gevonden op rechts, vanwaar Kyle Walker laag voorzette. Phil Foden kon van dicht bij het doel intikken: 3-0. Chelsea ging rusten zonder een schot op doel te hebben gelost en leek na rust het geloof in een ommekeer kwijt.

Julián Álvarez faalt niet vanaf de stip! ??? Na opzichtig hands van Kai Havertz knalt de wereldkampioen de bal precies in het hoekje achter Kepa.. ??#ZiggoSport #FACup #MCICHE pic.twitter.com/gsmPStBAXV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 8, 2023

Mason Mount zorgde vlak na rust wel voor een gevaarlijk schot op het doel van City. De poging werd bij de tweede paal gekeerd door Stefan Ortega, die verder niets te doen kreeg. Mahrez zocht naar zijn tweede treffer en vuurde van randje zestien rakelings naast. De Algerijn kreeg in de slotfase een kans van elf meter, nadat Foden onderuitging onder druk van Khalidou Koulibaly. Mahrez pegelde zijn penalty simpel in de kruising: 4-0.