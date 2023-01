Galatasaray geeft Fenerbahçe les in effectiviteit en verstevigt koppositie

Zondag, 8 januari 2023 om 19:12 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:14

Galatasaray heeft de stadsderby tegen Fenerbahçe in winst weten om te zetten. De ploeg van trainer Okan Buruk was 0-3 te sterk voor de rivaal en titelconcurrent. Sérgio Oliveira opende de score voor rust, waarna Kerem Aktürkoglu en Mauro Icardi het duel na rust in het slot gooiden. Ondanks de nederlaag blijft Fenerbahçe tweede staan, maar moet het toezien hoe koploper Galatasaray nu vier punten los staat.

Na ruim tien minuten spelen dacht Galatasaray op voorsprong te komen. Een vrije trap van Oliveira kon niet worden weggewerkt, waarna Abdulkerim Bardakci de bal in het doel werkte. Victor Nelsson bleek echter buitenspel te hebben gestaan in de aanloop naar die treffer. Aan de andere kant was Diego Rossi dreigend. De Uruguayaan snelde zich langs Nelsson en zag zijn schot met links naast de paal rollen. Yilmaz kreeg aan de andere kant een enorme kans om zijn ploeg op voorsprong te schieten, maar hij zag zijn poging huizenhoog over gaan.

Na ruim een halfuur spelen kwamen de bezoekers alsnog op voorsprong. Uit een hoekschop van Dries Mertens kwam de bal bij de tweede paal terecht bij Oliveira, die zijn wreef tegen het leer zette en zijn poging in de verre hoek zag belanden: 0-1. Fenerbahçe drong tien minuten voor tijd aan, maar moest toezien hoe Fernando Muslera puike reddingen in huis had op schoten van Michy Batshuayi en Gustavo Arão.

Na rust kreeg Baris Yilmaz een kans om de voorsprong te verdubbelen. De Turkse spits zag zijn lage schot gekeerd worden door Altay Bayindir. Aan de andere kant zorgde Miguel Crespo voor dreiging met een schot op doel. Muslera stond echter paraat en keerde de poging van de Portugees. Ferdi Kadioglu kreeg even later een mogelijkheid, maar moest toezien hoe de verdediging van Galatasaray alert was. Bright Osayi-Samuel kreeg niet veel later de grootste kans van de tweede helft. De verdediger van Fenerbahçe liet echter zien dat scoren niet zijn grootste kwaliteit is en vond Muslera vanuit kansrijke positie op zijn pad.

De ruimtes werden naarmate de tweede helft vorderde groter en dat leidde tot dreiging aan beide kanten, maar het ontbrak de ploegen aan de benodigde scherpte. Een kwartier voor tijd gooide Galatasaray de wedstrijd alsnog in het slot. Icardi bleek geen buitenspel te staan en gaf de bal mee aan Aktürkoglu, die rustig binnenschoof: 0-2. In de slotfase kreeg Irfan Can Kahveci rood voor een hooggeheven been jegens Léo Dubois en was de wedstrijd gespeeld. Ook in de tien minuten aan blessuretijd bleek de thuisploeg niet meer bij machte om de achterstand te repareren. Na geklungel in de verdediging bij Fenerbahçe maakte Icardi er in de slotminuut nog 0-3 van, door via de onderkant van de lat fraai af te ronden.