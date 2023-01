Feyenoord doet tóch nieuw bod op Ramiz Zerrouki; FC Twente reageert

Zondag, 8 januari 2023 om 21:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:14

Ramiz Zerrouki blijft ondanks de moeizame onderhandelingen met FC Twente het belangrijkste transferdoelwit van Feyenoord, zo meldt Voetbal International. De Rotterdammers hebben zondag een nieuw bod gedaan op de 24-jarige middenvelder, die zelf zijn zinnen heeft gezet op een transfer. Het gaat volgens het weekblad om een bod van bijna acht miljoen euro (inclusief bonussen en doorverkooppercentage). Twente is echter niet onder de indruk en weigert nog altijd om mee te werken, zo bevestigt de club zondagavond.

Feyenoord probeert al sinds de zomer om Zerrouki over te nemen van Twente, dat geen interesse heeft om mee te werken. Technisch directeur Jan Streuer van de Tukkers besloot zaterdag om de stekker uit de deal te trekken. De Algerijns international maakt het seizoen af in Enschede, zo luidde de boodschap. Twente beschouwt Feyenoord als een directe concurrent en doet liever zaken met het buitenland.

Zerrouki is het daar zelf niet mee eens, getuige een Instagram Story die hij zaterdagavond plaatste. De rechtspoot plaatste een foto van zichzelf in Twente-tenue tijdens een duel met Feyenoord. Er stond een veelzeggend zandlopertje bij. De in Amsterdam geboren middenvelder baalt van de uiterst stugge houding van Twente. Zerrouki had op meer medewerking gerekend, nadat hij in de zomer al een overgang naar Feyenoord zag afketsen.

Die frustraties sprak Zerrrouki vrijdagavond na de overwinning tegen FC Emmen (2-0) intern uit aan Streuer. Bij dat onderhoud waren ook zijn broer en zaakwaarnemer Fulco van Kooperen aanwezig, weet Voetbal International. Streuer wilde echter van geen wijken weten en maakte een dag later publiekelijk dat Twente niet meer meewerkt. Van Kooperen probeerde de directeur van de Tukkers tevergeefs aan tafel te krijgen bij Dennis te Kloese van Feyenoord. De Rotterdammers laten zich echter niet wegjagen en voeren de druk dus op met een verhoogde aanbieding.

Twente kwam zondagavond met een reactie op het bod. De Tukkers wijken niet af van hun standpunt: Zerrouki blijft tot het eind van het seizoen in De Grolsch Veste. Streuer is niet onder de indruk van het statement van de Algerijns international op Instagram. "Geen idee wat hij er mee bedoelde, dat moet je hem vragen", zegt de directeur tegen Tubantia. Feyenoord zal volgens Streuer minstens een half jaar moeten wachten. "In de zomer staan we open voor een transfer, sterker nog: daar houden we ook rekening mee."