Olympische held Modeste M'Bami overlijdt op veertigjarige leeftijd

Zondag, 8 januari 2023 om 19:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:52

Modeste M'Bami is op veertigjarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hartaanval, zo maakt zijn oude club Paris Saint-Germain bekend. De Kameroener speelde 101 wedstrijden voor de club uit Parijs en kwam 38 keer uit voor het nationale team. Zijn grootste triomf behaalde hij in 2000, toen hij met de Olympische ploeg van Kameroen goud pakte in Sydney. In de finale tegen Brazilië maakte M'Bami de winnende treffer.

M'Bami begon zijn voetbalcarrière bij Kadji Sport Academy in eigen land, om vervolgens de binnenlandse overstap naar Dynamo Douala te maken. In 2000 wist M'Bami met Kameroen de gouden medaille op de Olympische Spelen in Sydney te grijpen, in een team met onder meer Carlos Kameni, Pierre Womé, Geremi Njitap en Samuel Eto'o. In de finale werd het Brazilië van Ronaldinho verslagen, mede door een treffer van M'Bami in de verlenging: 1-2. Dat kwam hem op Franse interesse te staan en die zomer vertrok hij op achttienjarige leeftijd naar CS Sedan. Na drie seizoenen en 78 wedstrijden trok hij naar PSG. Bij de Parijzenaren speelde M'Bami zich in de basis en veroverde hij met zijn club in 2004 en 2006 de Coupe de France.

Met name de winst in 2006 was een persoonlijk succes voor de Kameroener, daar hij eind 2004 een zware kuitbeenblessure opliep in de wedstrijd tegen CSKA Moskou. In de zomer van 2006 trok M'Bami naar Olympique Marseille, waar hij in het seizoen 2008/09 een plaaggeest voor Nederlandse ploegen bleek te zijn. In de Champions League was hij basisspeler in het team dat PSV met 3-0 versloeg. Marseille eindigde als derde in de poule boven de Eindhovenaren en trok naar de UEFA Cup, waarin het FC Twente uitschakelde na strafschoppen. De beslissende penalty werd door M'Bami binnengeschoten. L'OM trof Ajax in de volgende ronde en schakelde de Amsterdammers, met M'Bami in de basis, na verlenging uit.

De defensief ingestelde middenvelder speelde uiteindelijk honderd wedstrijden spelen voor de Zuid-Franse club. In 2009 ging hij een tweejarig avontuur aan bij UD Almería, waarna hij naar China trok. Daar speelde hij voor DL Aerbin en CC Yatai. Nadien trok hij naar Saudi-Arabië, om voor Al-Ittihad en Al-Fateh te spelen. Na een kortstondig avontuur bij Millonarios FC in Colombia sloot hij in Frankrijk zijn carrière af na een tweejarig dienstverband bij Le Havre. Na zijn carrière organiseerde hij wervingsdagen voor jonge voetballers in Afrika en keerde hij terug naar Le Havre, waar hij tot zijn sterfdag op zaterdag 7 januari woonde.