Kansenmissend Ajax weet ook niet te profiteren van morsende concurrentie

Zondag, 8 januari 2023 om 16:28 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:33

Ajax heeft zondagmiddag in de Eredivisie niet weten te profiteren van morsende concurrentie. Op bezoek bij NEC wist Davy Klaassen de score in een sterke eerste helft namens de Amsterdammers te openen, maar de ploeg van trainer Rogier Meijer kwam na rust via een treffer van Landry Dimata langszij. Uitgerekend ex-Ajacied Cillessen wist zich met enkele fraaie reddingen te onderscheiden. Het gat met koploper Feyenoord blijft daardoor voor Ajax vier punten. De Rotterdammers speelden net als PSV en AZ tijdens de vijftiende speelronde gelijk.

Ajax ving de wedstrijden tegen NEC aan met een verrassende basiself. Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Mohammed Kudus ontbraken vanwege griepverschijnselen, waardoor Schreuder flink moest puzzelen. Opvallend genoeg werd Owen Wijndal gepasseerd. Calvin Bassey kreeg de voorkeur als linksback. Hij werd in de achterhoede vergezeld door Jorge Sánchez, Jurriën Timber en Devyne Rensch, terwijl Remko Pasveer het doel verdedigde, daar de kersverse aankoop Gerónimo Rulli nog niet speelgerechtigd was. Op het middenveld kiest Schreuder voor Davy Klaassen, Edson Álvarez en Kenneth Taylor.

Wie anders? 'Mister 1-0' Davy Klaassen schiet Ajax op voorsprong! ??#necaja pic.twitter.com/rsbmRNdH2c — ESPN NL (@ESPNnl) January 8, 2023

De voorhoede werd tot slot gevormd door Francisco Conceição, Brian Brobbey en Dusan Tadic. Aan de zijde van NEC begonnen de voormalig Ajacieden Jasper Cillessen en Lasse Schöne zoals verwacht in de basis. De Nijmegenaren kenden een sterke start in de Goffert en deelden via Landry Dimata direct een eerste waarschuwing uit. Ajax nam de wedstrijd vervolgens echter al snel in handen. Cillessen had eerst een katachtige redding in huis op een kopbal van Edson Álvarez, waarna de doelman met de voeten kon redden op een volley van Klaassen.

Vooral Conceição toonde zich met zijn dribbels een ware plaag voor de Nijmeegse defensie. De vleugelaanvaller kwam met een half uur op de klok andermaal door over de rechterkant en vond Brobbey, die de bal op een presenteerblaadje gaf aan Taylor. De middenvelder kwam tot zijn eigen teleurstelling alleen niet tot een schot op doel. Uiteindelijk was het Klaassen die de ban in het eerste bedrijf alsnog voor Ajax wist te breken. Mister 1-0 liet Cillessen kansloos nadat hij geheel vrijstaand op aangeven van Tadic kon binnenschieten: 0-1. Het was alweer de 25ste keer dat hij de openingstreffer in een officiële wedstrijd van Ajax maakte.

Waar Ajax voor rust heer en meester was, was het juist NEC dat sterk aan het tweede bedrijf begon. De Amsterdammers werden naar achteren gedrukt en moesten in de 51ste minuut toezien hoe de thuisploeg de stand weer in evenwicht bracht. Een enigszins makkelijk gegeven vrije trap werd door Dimata binnengelopen: 1-1. Ajax slaagde er tot aan de slotfase niet in om uitgespeelde kansen te creëren en moest het vooral hebben van grote kopkansen voor Taylor en Lorenzo Lucca, die de geblesseerd uitgevallen Brobbey verving.

De ook niet geheel fitte Taylor werd in de 80ste minuut vervangen door Kian Fitz-Jim, hetgeen het Eredivisie-debuut voor de jonge middenvelder betekende. Álvarez kreeg in blessuretijd nog een enorme kans om Schreuder een zege te bezorgen, echter wist Cillessen zich opnieuw te onderscheiden met een puike reflex.