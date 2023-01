FC Volendam verlaat laatste plaats dankzij Mühren en uitblinker Mbuyamba

Zondag, 8 januari 2023 om 16:26 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:44

FC Volendam heeft een cruciale zege in de Eredivisie weten te boeken. De ploeg van trainer Wim Jonk kwam binnen tien minuten op 0-2 bij SC Cambuur en die voorsprong werd in de tweede helft uitgebreid: 0-3. Na de openingstreffer van Bilal Ould-Chikh maakte Robert Mühren een minuut later de tweede Noord-Hollandse treffer. Henk Veerman besliste het duel in het tweede bedrijf. Door de nederlaag neemt Cambuur de laatste plaats over van FC Volendam, dat nu een punt meer heeft dan de Friezen en zeventiende staat.

Cambuur-trainer Sjors Ultee had geen grote verrassingen in petto voor zijn basisopstelling. De van een blessure herstelde Robin Maulun begon op de bank, evenals onder meer Mitchel Paulissen en Calvin Mac-Intosch. De aanval van de club uit Leeuwarden bestond uit Silvester van der Water, Tom Boere en Michael Breij. Joey Jacobs, Mees Hoedemakers en Daniël van Kaam moesten voor de aanvoer naar voren zorgen. Bij Volendam begon Carel Eiting centraal op het middenveld naast Florent Sánchez Da Silva in de basis. De Frans jeugdinternational is gehuurd van Olympique Lyon en zou de hele wedstrijd uitspelen. Voorin kreeg Mühren de voorkeur boven Veerman.

Volendam was in het begin direct de bovenliggende partij en beloonde zichzelf in de achtste minuut met de eerste treffer. Xavier Mbuyamba had een fraaie opening naar de linkerkant in huis, waar Derry Murkin vrijheid genoot. De Engelsman keek en vond de ongedekte Ould-Chikh, die de bal in het dak van het doel deed belanden: 0-1. De aftrap was amper genomen of Mbuyamba was wederom van cruciaal belang voor Volendam. De 21-jarige verdediger gaf een lange bal over de verdediging van de thuisploeg, waarna Mühren alert was en de bal via de onderkant van de lat in het doel werkte: 0-2. Via met name Jamie Jacobs probeerde Cambuur het verschil te verkleinen, maar de ploeg kwam niet tot serieuze kansen. Vijf minuten voor tijd was Leon Bergsma wel dicht bij de 1-2, maar de verdediger stuitte op Volendam-doelman Filip Stankovic.

Het eerste gevaar na rust kwam op naam van Milan Smit. De invaller werd door Alex Bangura weggestoken, waarna de spits zijn poging rakelings over het doel van Volendam zag vliegen. Vijf minuten later kwam Boere een teenlengte tekort om een voorzet van Van der Water tot doelpunt te promoveren. Van der Water was niet veel later dreigend met een indraaiende voorzet, die door Stankovic geneutraliseerd kon worden. Veerman werd twintig minuten voor tijd ingebracht en dat bleek een gouden wissel van Jonk. De spits, die bij zijn entree werd uitgefloten vanwege zijn verleden bij rivaal sc Heerenveen, kopte een vrije trap van Carel Eiting feilloos binnen: 0-3. Veerman stuitte diep in blessuretijd nog op de vuisten van João Virgínia.