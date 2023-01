Arne Slot wijst naar Bas Nijhuis als een van de redenen voor moeizame middag

Zondag, 8 januari 2023 om 15:52 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:54

Feyenoord leed zondag het eerste puntenverlies van 2023. De Rotterdammers stonden lang met 1-0 achter bij FC Utrecht dankzij een treffer van uitgerekend voormalig Feyenoorder Jens Toornstra. In de slotminuten maakte Alireza Jahanbaksh er 1-1 van, maar verder kwam de ploeg van Arne Slot niet. De oefenmeester van Feyenoord wijst onder meer naar scheidsrechter Bas Nijhuis als een van de redenen dat het niet heel soepel liep.

"Er is veel aandacht uitgegaan naar hoe Utrecht zou starten in combinatie met de scheidsrechter van dienst van vandaag", vertelt Slot in gesprek met ESPN. "Zeker in het begin moeten we niet het korte spel spelen, maar de bal wegleggen. We hebben zeker twee à drie momenten gehad om de bal verder weg te spelen, maar we bleven toch in het korte spel hangen. Daar valt uiteindelijk ook de goal uit. 1-0 achter in een uitverkocht stadion met Bas Nijhuis als scheidsrechter zijn niet de meest ideale omstandigheden om de wedstrijd door te komen."

Verslaggever Cristian Willaert lijkt daarop enigszins verbaasd te reageren. "Maakt dat zoveel uit ja, Bas Nijhuis als scheidsrechter?" Slot: "Het publiek is natuurlijk superfanatiek en de spelers van Utrecht ook. Dan helpt het als er veel is toegestaan. Dat heeft overigens niks met ons gelijkspel te maken, dat dat helder is. Maar dat is niet lekker. De energie is constant in het stadion. Dan moet je zelf drie goals maken, dan is de energie misschien wat uit het stadion. Maar ja, als je 1-0 achter komt tegen een hele agressieve, fanatieke tegenstander, wat zij uitstekend deden, dan moet je zelf veel beter aan de bal zijn en veel sneller spelen om uit die duels te blijven."

Tot slot neemt de oefenmeester zijn eigen team weinig kwalijk. "In de tweede helft hebben we er echt alles aan gedaan en dat vond ik heel mooi om te zien. De jongens hebben tot het laatste moment gevochten om te winnen. We hebben wederom super offensief gewisseld om te kijken of we vanaf de zijkanten nog iets konden doen." Slot bracht onder meer Santiago Giménez, Jahanbaksh en Ezequiel Bullaude binnen de lijnen. ''Dat leidde tot de terechte gelijkmaker", stelt de oefenmeester. "De wedstrijd is negentig minuten lang één kant op gegaan. Wat logisch is, want je staat 1-0 achter en dan gaat het andere team misschien een andere manier van spelen kiezen. Het was terecht dat we gelijkmaakten, maar het was alleen net niet voldoende om ook nog de 1-2 te maken.''