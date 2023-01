Feyenoord schakelt door na ‘nee’ van FC Twente en polst Tonny Vilhena

Zondag, 8 januari 2023 om 15:13 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:42

Tonny Vilhena is door Feyenoord gepolst voor een terugkeer, zo weet 1908.nl te melden. De Rotterdammers zoeken al sinds het vertrek van Fredrik Aursnes afgelopen zomer naar een nieuwe defensieve middenvelder. Lange tijd leek Ramiz Zerrouki van FC Twente de stap naar De Kuip te maken, maar zaterdag werd bekend dat de Tukkers de stekker uit de onderhandelingen trokken.

Vilhena is een goede bekende in Rotterdam-Zuid. De inmiddels 28-jarige middenvelder kwam liefst 258 keer uit voor Feyenoord, waarin hij goed was voor 41 doelpunten en 29 assists. In de zomer van 2022 liepen er ook al lijntjes tussen Vilhena en Feyenoord, nadat Joey Veerman besloot de overstap te maken van sc Heerenveen naar PSV. Trainer Arne Slot stelde onlangs in gesprek met De Telegraaf nog dat het vertrek van Aursnes nooit adequaat is opgevangen.

Zerrouki, die in de zomer ook al werd genoemd bij Feyenoord, leek daarop de overstap naar de huidige koploper van de Eredivisie te maken. Twente maakte zaterdag echter bekend dat het de Algerijns international niet kwijt wil en trok de stekker uit de onderhandelingen. Zerrouki plaatste kort nadat dat nieuws wereldkundig werd een foto op Instagram van hem in een wedstrijd tegen Feyenoord en plaatste daarbij een zandloper, waarmee hij aan leek te geven dat een transfer een kwestie van tijd is.

Of de eventuele komst van Vilhena roet in het eten van de plannen van Zerrouki gooit, is onduidelijk. 1908.nl schrijft dat een mogelijke terugkeer van de linksbenige Vilhena een van de wensen van de staf is wanneer een deal met Zerrouki definitief niet van de grond komt. Deze winter lijkt het dus definitief niet te komen van een overstap van Zerrouki, maar of de Rotterdammers denken aan een huurperiode of een definitieve overgang voor Vilhena is vooralsnog niet bekend. Vilhena wordt dit seizoen door Espanyol verhuurd aan US Salernitana in de Serie A. Zijn contract in Spanje loopt nog tot medio 2026.